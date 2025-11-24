La Roja de talla baja va por su segundo triunfo: dónde y qué hora juega Chile en la Copa América 2025

La selección chilena de talla baja debutó en la Copa América de la categoría, con una abultada goleada ante Japón.

El combinado nacional venció por 11-0 a su par nipón, arrancando la edición del certamen que se realiza en Paraguay de la mejor manera.

Ahora, La Roja deberá medirse ante Estados Unidos, lo cual podría definir el futuro del seleccionado nacional en la Copa América.

Dónde y qué hora juega Chile de talla baja en la Copa América 2025

Pese a la baja de Perú que provocó un cambio en los grupos, Chile ya tiene definido el fixture de la primera fase.

Tras su contundente victoria ante Japón, La Roja de talla baja medirá fuerzas ante Estados Unidos, cotejo que está programado para las 17:00 horas.

En tanto, el partido se transmitirá de forma online, y puedes acceder viendo las historias de la cuenta oficial de la selección chilena de talla baja (pinchar acá).