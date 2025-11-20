La Roja ya tiene rival para su debut: cuándo empieza y dónde ver la Copa América de Talla Baja Paraguay 2025

Al igual que hace 2 años, la Selección Chilena de Talla Baja buscará hacer historia en una nueva edición de la Copa América de la categoría.

El certamen se realizará entre el 22 y el 29 de noviembre en Paraguay, mientras que los grupos ya fueron sorteados.

Tras la baja de Perú, el Grupo A quedó compuesto por Paraguay, Estados Unidos, Chile, Japón y Bolivia; mientras que en el Grupo B están Argentina, Guatemala, Brasil, México y Colombia.

La Roja ya tiene rival para su debut en la Copa América de Talla Baja Paraguay 2025

Chile saltará a la cancha este domingo 23 de noviembre, donde tendrá su debut ante Japón a contar de las 19:30 horas.

El segundo partido de La Roja en la Copa América de Talla Baja será este lunes 24 de noviembre, donde enfrentarán a Estados Unidos a las 17:00 horas.

La fase de grupos concluirá para Chile el martes 25 de noviembre en una jornada doble, ya que partirán jugando ante Bolivia a las 10:00 hora, para luego enfrentarse al local, Paraguay, a las 18:00 horas.

Desde la Selección Chilena de Talla Baja indicaron que los partidos serán transmitidos, pero se avisará días antes por cuál plataforma.

Chile busca superar lo conseguido en el último certamen, donde se quedó con el cuarto lugar.