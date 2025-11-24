La Roja de talla baja debuta con goleada ante Japón y ahora enfrenta a EE.UU. en la Copa América

Pese a la baja de Perú que provocó un cambio en los grupos, la Selección Chilena de talla baja debutó con una contundente goleada en la Copa América de la categoría que se realiza en Paraguay.

La Roja enfrentó a su símil de Japón, a quien venció cómodamente por 11-0 en su primer partido del torneo.

Tras el cotejo, Rodrigo Avello, jugador de la Roja de talla baja, conversó con la periodista Maca Silva, donde expresó su sentir tras esta victoria.

“Feliz del resultado que obtuvimos. Obviamente, sabíamos que iba a ser un partido difícil, siempre el primer partido es complejo, considerando que hay muchas emociones que se quieren liberar antes de comenzar los encuentros", señaló.

“Así que afortunadamente tuvimos la victoria y por un resultado bastante holgado. Así que feliz tanto por mí como por mis compañeros”, agregó.

En esa línea, Avello expresó que “la principal fortaleza del equipo es que no hay una figura como tal, sino que el trabajo en conjunto creo que es lo que nos destaca en ese aspecto”.

Finalmente, el jugador nacional hizo un llamado a “que nos conozcan, que investiguen mucho sobre nosotros. Nosotros ya llevamos alrededor de 10 años con la selección, hemos participado en distintos campeonatos, considerando que no tenemos apoyo gubernamental ni del Estado, así que finalmente todo es financiado por nosotros mismos y algunos privados que nos ayudan, entonces creo que tenemos un doble mérito".

“Nosotros felices de darnos a conocer para que vean el trabajo serio que hacemos y por sobre todo que nos vean de la forma seria en que trabajamos”, cerró.

Ahora, La Roja de talla baja deberá enfocarse en Estados Unidos, rival al que deberá enfrentar este lunes 24 de noviembre a contar de las 17:00 horas.