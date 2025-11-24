A una semana de su desaparición: continúa la búsqueda del adolescente argentino que se perdió en el mar en La Serena

Durante este lunes, en la región de Coquimbo, continuaron las labores de búsqueda para dar con el paradero de Alejandro Cabrera Iturriaga, el adolescente argentino de 17 años que desapareció hace una semana en la playa Cuatro Esquinas, en la avenida del Mar de La Serena.

En concreto, el joven se perdió mientras nadaba junto a cuatro familiares, quienes fueron rescatados gracias al rápido accionar de Francisco Boldo, un obrero aficionado al ciclismo y la natación.

Tras el incidente, se activó un operativo sin precedentes, con más de cien personas de instituciones, organizaciones y voluntarios, apoyado por tecnología de punta. Sin embargo, durante el domingo 23 de noviembre, la Armada decidió retirar el campamento que funcionó como puesto de mando en el sector.

Pese a ello, la búsqueda no se detuvo. Así lo confirmó Javier Godoy Cazó, delegado municipal de la avenida del Mar. “Se levantó el puesto de mando y también el puesto que tenían los bomberos y la municipalidad por orden de la Gobernación Marítima, que está a cargo de todo el despliegue de búsqueda”, explicó.

Sin embargo, señaló que “la Gobernación Marítima va a continuar con la búsqueda y la Municipalidad de La Serena va a seguir generando contención a la familia, que tendrá un espacio dentro de la delegación municipal de la avenida del Mar”.

“Ya no está posible

En paralelo, familiares y amigos del joven realizaron una emotiva velatón en la arena frente al lugar del accidente, donde montaron un memorial con fotografías, flores y un responso simbólico, además de lanzar arreglos florales al mar en señal de despedida y agradecimiento a quienes han colaborado en la intensa búsqueda.

Sobre el estado del operativo, el capitán de Puerto, Daniel Sarzosa, explicó que “ la esperanza razonable de encontrar a Alejandro con vida ya no está posible . Solamente podemos esperar que, en alguno de nuestros patrullajes aleatorios, podamos tener algún resultado positivo. Ellos lo tomaron con altura de mira, entendieron la situación que les estoy comentando ahora y agradecen enormemente todo lo que se ha realizado”.

Hasta este lunes al mediodía, la búsqueda continuó por tierra, mar y aire, con el apoyo de pescadores de Peñuelas, Bomberos, voluntarios, COSAR, privados y equipos institucionales, en la esperanza de hallar al joven trasandino.