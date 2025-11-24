José Antonio Kast confirma participación en debate con Jeannette Jara: esta es la fecha

En medio de las críticas por su selectividad para participar en encuentros televisivos, el candidato presidencial José Antonio Kast confirmó este lunes su participación en un nuevo debate con Jeannette Jara, sumándolo a su agenda de cara a la segunda vuelta.

El abanderado de los partidos de derecha confirmó que aceptó asistir al debate organizado por el Hogar de Cristo, el cual se realizará este jueves 27 de noviembre.

Hasta ahora, Kast había asegurado tener en agenda solo dos de los cinco debates organizados para la segunda vuelta: el de ARCHI y el de Anatel, ambos programados para diciembre.

Debate cancelado y foco temático

Consultado sobre por qué aceptó el encuentro del Hogar de Cristo y no el debate organizado por Mega (el cual se tuvo que cancelar), el candidato explicó que la decisión se basa en el foco temático:

“Porque es sobre uno de los temas relevantes de los tres ejes que nosotros planteamos. La crisis social, la pobreza. Y si quiere debatir de pobreza, vamos a hablar de cesantía, de informalidad, de por qué alguien no llega a fin de mes, de las cuentas, de educación, de salud”.

Kast justificó su selectividad, señalando que su comando ha estado evaluando las propuestas: “Evaluamos no ir a un debate que para ella era muy importante... bueno, nosotros decidimos que ese no era tan relevante como éste. Así que nos vemos el jueves”, señala La Cuarta.

El candidato también rechazó asistir a la tradicional entrevista con Don Francisco en el programa “Las Caras de La Moneda” de Canal 13, lo que obligó a su cancelación.