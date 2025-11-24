;

José Antonio Kast confirma participación en debate con Jeannette Jara: esta es la fecha

El abanderado explicó que la razón para asistir al debate del Hogar de Cristo es que abordará uno de los tres ejes centrales de su campaña: cesantía, informalidad y problemas de salud/educación.

Mario Vergara

José Antonio Kast confirma participación en debate con Jeannette Jara: esta es la fecha

En medio de las críticas por su selectividad para participar en encuentros televisivos, el candidato presidencial José Antonio Kast confirmó este lunes su participación en un nuevo debate con Jeannette Jara, sumándolo a su agenda de cara a la segunda vuelta.

El abanderado de los partidos de derecha confirmó que aceptó asistir al debate organizado por el Hogar de Cristo, el cual se realizará este jueves 27 de noviembre.

Hasta ahora, Kast había asegurado tener en agenda solo dos de los cinco debates organizados para la segunda vuelta: el de ARCHI y el de Anatel, ambos programados para diciembre.

Revisa también:

ADN

Debate cancelado y foco temático

Consultado sobre por qué aceptó el encuentro del Hogar de Cristo y no el debate organizado por Mega (el cual se tuvo que cancelar), el candidato explicó que la decisión se basa en el foco temático:

“Porque es sobre uno de los temas relevantes de los tres ejes que nosotros planteamos. La crisis social, la pobreza. Y si quiere debatir de pobreza, vamos a hablar de cesantía, de informalidad, de por qué alguien no llega a fin de mes, de las cuentas, de educación, de salud”.

Kast justificó su selectividad, señalando que su comando ha estado evaluando las propuestas: “Evaluamos no ir a un debate que para ella era muy importante... bueno, nosotros decidimos que ese no era tan relevante como éste. Así que nos vemos el jueves”, señala La Cuarta.

El candidato también rechazó asistir a la tradicional entrevista con Don Francisco en el programa “Las Caras de La Moneda” de Canal 13, lo que obligó a su cancelación.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad