Biministro García defiende a Diego Pardow ante inminente votación de AC en el Senado: “La acusación tiene una debilidad jurídica evidente”

A horas de que el Senado vote la acusación constitucional contra el exministro de Energía Diego Pardow, el biministro de la mencionada cartera y Economía, Álvaro García, abordó el escenario político y defendió la posición del Ejecutivo, asegurando que el libelo carece de sustento jurídico.

La acción fue aprobada el 19 de noviembre en la Cámara de Diputadas y Diputados por 80 votos a favor, 39 en contra y 16 abstenciones, y podría dejar a Pardow inhabilitado para ejercer cargos públicos por cinco años.

Ministro Diego Pardow / Oscar Guerra Ampliar

García afirmó que la defensa del exsecretario de Estado “ha sido clara y enfática” en evidenciar las falencias del documento acusatorio. “Estoy confiado en que el Senado atenderá esta situación y liberará de responsabilidad al ministro Pardow”, señaló, subrayando que el Parlamento debe concentrarse en materias urgentes para la ciudadanía, como el proyecto de ferias libres y el subsidio eléctrico.

Consultado sobre el impacto político que podría tener para La Moneda una eventual aprobación en la Cámara Alta, el biministro evitó dramatizar: “El gobierno está abocado a gobernar. Sería, por sobre todo, una conclusión injusta para el exministro Pardo”. También respaldó la postura de Pardow, quien acusó la existencia de falsedades en el texto. “Ha quedado de manifiesto es la debilidad jurídica del planteamiento”, insistió.

García se refirió además al avance legislativo en materia energética, detallando que el Ejecutivo ingresó el decreto que permitirá la reducción de las cuentas de la luz, esperando que Contraloría lo ratifique para que las devoluciones comiencen el 1 de enero. Sobre la compensación por las tarifas eléctricas, afirmó que el Congreso debe unificar los proyectos de ley antes de que el gobierno pueda dar urgencia.

En paralelo, el biministro destacó la relevancia económica de las ferias libres —que generan más de 440 mil empleos— y afirmó que el proyecto que regula su funcionamiento otorgará más herramientas a sus dirigentes para enfrentar el comercio no autorizado.

La votación en el Senado está programada para este martes y definirá el futuro político de Diego Pardow, en medio de un clima de alta tensión legislativa.