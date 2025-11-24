;

VIDEO. “No llores”: El reencuentro entre un exseleccionado chileno y un hincha de Boca que conmueve al fútbol argentino

El exseleccionado nacional, Ulises Ortegoza, protagonizó un emotivo momento con un fanático en la previa del duelo entre Talleres y Boca Juniors.

Bastián Lizama

@SC_ESPN

@SC_ESPN

El exseleccionado chileno, Ulises Ortegoza, protagonizó un emotivo momento durante el partido entre Boca Juniors y Talleres de Córdoba en La Bombonera por los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Argentina.

Antes del pitazo inicial, el volante de la “T” se acercó a una de las tribunas del estadio y saludó a un hincha del “Xeneize”, con quien había jugado baby fútbol en su infancia.

“Dame la mano bobo, no llorés... ¿Te acordás cuando te cagaba a baile en el baby?“, le dijo Ortegoza al fanático, quien no pudo contener las lágrimas.

El hincha de Boca, visiblemente emocionado y con la voz entrecortada, le respondió: “Era al revés, pregúntale de mí cuantas finales le gané. Jugamos juntos siempre”.

El momento se hizo viral a través de un video publicado en X por la cuenta de ESPN. “¡El reencuentro del año en La Bombonera! Atención al saludo de Ulises Ortegoza con un fanático de Boca que jugaba con él en el baby: ¡Sus lágrimas lo dicen todo!“, escribió el citado medio.

Cabe recordar que Ortegoza defendió la camiseta de La Roja durante el ciclo de Ricardo Gareca, donde tuvo su debut el 15 de octubre de 2024 durante la derrota ante Colombia en Barranquilla por las Eliminatorias al Mundial 2026.

