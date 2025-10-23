Una historia de amor nacida entre rezos, votos y silencios impuestos está conquistando las redes sociales. Ferraz Melqui, un exseminarista brasileño, se volvió viral tras compartir su relación con Denisson Santos, a quien conoció cuando ambos se preparaban para el sacerdocio.

En un emotivo video, el hombre confesó que durante años intentó reprimir sus sentimientos, convencido de que enamorarse de otro hombre era un pecado. “Nos conocimos en el seminario. Entre oraciones y estudios, aprendimos también a amarnos. Pero en ese lugar, amar era peligroso”, relató.

Captura Ampliar

La cercanía entre ambos no pasó desapercibida para sus superiores, quienes decidieron trasladarlos a distintas ciudades para separarlos. Sin embargo, el vínculo entre ellos se mantuvo. “Me dijeron que si mantenía la relación en secreto podría seguir en la Iglesia, pero no podía seguir viviendo una mentira. Elegí el amor, elegí la verdad”, aseguró Melqui.

Hoy, la pareja vive junta lejos del seminario y sin el peso de la culpa. Su historia se ha llenado de mensajes de apoyo en redes, aunque también ha recibido críticas de sectores religiosos conservadores. “Nos enseñaron que Dios estaba solo en el sacrificio, pero también está en la ternura”, reflexionó Denisson.

Más allá del impacto emocional, el relato ha abierto un debate sobre el celibato y la represión afectiva dentro de la Iglesia. Para muchos usuarios, la historia de Melqui y Denisson representa un acto de valentía y libertad espiritual.

“No fue tentación. No fue debilidad. Fue amor. Y el amor no puede ser pecado”, concluye Melqui en el video que ya suma miles de reproducciones y que se ha convertido en un símbolo de esperanza para quienes aún viven su fe desde el silencio.