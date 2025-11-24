;

Patada en la cara, disparos al aire y choque: el día de furia de un médico cirujano en Iquique

El hombre, de nacionalidad chilena, fue detenido y cuenta con antecedentes policiales previos.

Un médico fue detenido en Iquique, luego de que golpeara y pateara al conductor de un vehículo y efectuara disparos en la vía pública, en avenida Héroes de La Concepción con avenida Arturo Prat en Iquique.

En las imágenes se ve cómo un hombre a bordo de su camioneta chocó por detrás el vehículo de un hombre que estaba estacionado. Luego golpeó y pateó a la víctima y, posteriormente, efectuó disparos en la vía pública. Como si nada, el sujeto se dirigió a una clínica a trabajar, donde horas después fue detenido por Carabineros.

Revisa también:

La Fiscalía confirmó que los hechos ocurrieron a las 7:00 horas de este domingo. El mayor Raúl Soto, subprefecto Administrativo de la Prefectura de Iquique, indicó que “uno de ellos procedió a agredir a la víctima y asimismo extrajo un armamento para efectuar tres disparos al aire”.

El mayor agregó que el autor del hecho es un médico cirujano de nacionalidad chilena y con antecedentes policiales previos.

El momento:

La versión de Carabineros:

