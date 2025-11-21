La Justicia de Córdoba concedió la libertad condicional a Brenda Barattini, la arquitecta condenada en 2019 a 13 años de prisión por atacar a su amante y mutilar sus genitales con una tijera de podar, en un caso que estremeció a Argentina.

Pese a la gravedad del delito y a que restaban cinco años para cumplir la pena completa, el tribunal consideró que la mujer reúne las condiciones para reinsertarse, decisión que generó controversia.

Barattini, hoy de 32 años, fue autorizada a trasladarse a Comodoro Rivadavia, donde vivirá con su madre y deberá cumplir estrictas medidas de control hasta 2030. Según determinó el Juzgado de Ejecución, la imputada obtuvo informes favorables y acumuló casi un año de reducción de condena por cursos, talleres laborales y actividades formativas que realizó durante su reclusión en la cárcel de Bouwer.

El caso permanece entre los más recordados por su violencia extrema y por la premeditación que acreditó la Justicia. El tribunal estableció que la noche del 25 de noviembre de 2017, Barattini citó a su amante a un encuentro íntimo en su departamento de Nueva Córdoba y preparó el ataque con antelación: escondió una tijera de podar bajo la cama y esperó a que el hombre estuviera vendado y vulnerable. Entonces lo agredió y casi le amputó por completo el pene. La víctima logró escapar y fue asistida por una vecina, hecho que evitó su muerte por desangramiento.

Durante la investigación, los peritos hallaron la tijera, anotaciones y material digital que daban cuenta de un plan previo para cometer la mutilación. La fiscalía descartó luego la versión de Barattini, quien intentó argumentar que actuó tras un supuesto abuso. Finalmente fue condenada por tentativa de homicidio.

A partir de ahora, deberá presentarse cada mes ante el Patronato del Liberado, mantener tratamiento psicológico y respetar una orden de restricción que le impide acercarse a la víctima a menos de mil metros. Si incumple alguna de estas condiciones, podría volver a prisión hasta el final de su condena en 2030.