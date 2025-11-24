Ingresan Acusación Constitucional contra ministro Simpertigue de la Corte Suprema: los detalles del libelo acusatorio / Victor Salazar

La Cámara de Diputadas y Diputados ha sorteado la comisión encargada de informar la procedencia de la Acusación Constitucional presentada en contra del ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue Limare, por notable abandono de deberes.

De acuerdo con el artículo 38 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, la comisión quedó integrada por las diputadas Mónica Arce y Maite Orsini, y los diputados Álvaro Carter, Cosme Mellado y Marco Antonio Sulantay.

La acusación fue presentada por un grupo de once parlamentarios, entre ellos Arturo Barrios, Daniella Cicardini, Luis Cuello, Ana María Gazmuri, Daniel Manouchehri, Daniel Melo, Emilia Nuyado, Lorena Pizarro, Matías Ramírez, Leonardo Soto y Carolina Tello.

Contenido del libelo acusatorio

El libelo acusatorio contra el ministro Simpertigue contempla tres capítulos principales:

Caso BelAz Movitec (Arista Bielorrusa): Se acusa al ministro de faltar de manera notable al deber de probidad, abstención e imparcialidad. La acusación plantea que Simpertigue intervino directamente en la resolución de causas que favorecieron al consorcio de origen bielorruso por montos que superan los $11 mil millones. Esto ocurrió en un contexto donde el ministro “mantenía vínculos personales relevantes con los abogados de dicha parte —Eduardo Lagos Herrera y Mario Vargas Cociña— actualmente imputados por delitos de cohecho y lavado de activos en la ‘arista bielorrusa’ del Caso Audios”. Conflictos de Interés en Nombramientos Notariales: El segundo capítulo acusa notable abandono del deber de probidad por conflictos de interés. La acusación se funda en que el ministro “permitió que, durante el período en que evaluaba y supervisaba a la Corte de Apelaciones de San Miguel, su hijastro fuera designado como notario interino en una de las notarías más lucrativas de la jurisdicción, decisión adoptada por la misma autoridad que él debía fiscalizar”. Caso Fundamenta y Viaje: El tercer capítulo acusa al ministro de infringir el deber de abstención, imparcialidad y probidad por el caso Fundamenta. Simpertigue habría participado en la resolución de la causa sobre el proyecto EcoEgaña, que favoreció a Inmobiliaria Fundamenta. Semanas más tarde, el ministro “habría realizado un crucero junto a los abogados Lagos y Vargas”. El texto de la acusación sostiene que “La proximidad temporal entre el fallo, los pagos investigados y el viaje compartido entre el ministro y los abogados vinculados a la trama refuerza la existencia de un vínculo social estrecho y sostenido”.

Plazos de tramitación

A partir de esta jornada rigen los plazos para la tramitación de la acusación: