FACTCHECK . Difunden audio falso de Jeannette Jara realizado con IA donde asegura que “la gente es tonta”

Análisis de expertos y herramientas de detección demostraron la naturaleza artificial del registro de WhatsApp, el cual superó el medio millón de visualizaciones en TikTok.

Mario Vergara

Jeannette Jara

Jeannette Jara / VICTOR HUENANTE

Una supuesta declaración en audio, atribuida a la candidata presidencial del oficialismo y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara, se ha viralizado masivamente en redes sociales. El registro, condensado en tres fragmentos de un supuesto audio de WhatsApp, contiene frases como “A mí no me importa la gente, yo seré siempre fiel al partido” y “la gente es tonta, no sabe lo que quiere”.

El contenido, que ha superado el medio millón de visualizaciones en TikTok y miles de compartidos en Facebook, X y Threads, es falso. Usuarios aseguran que la candidata estaría mostrando su “verdadera cara”, pero la autenticidad fue descartada tras análisis forenses y el desmentido oficial de su comando.

Análisis confirma generación con IA

La revisión del supuesto audio, donde se escuchan frases como “no va a quedar nada de comunismo en el Cono Sur y eso es inaceptable”, reveló que la voz mantiene un volumen y entonación uniforme, careciendo de inflexión natural, un signo común de contenido sintético.

La verificación técnica arrojó los siguientes resultados:

  • Herramientas de Detección: El análisis realizado con herramientas de detección de inteligencia artificial, como Hiya y Detecting-AI, arrojó que el material completo tiene altas probabilidades de haber sido generado con IA.
  • Experto Alan Turing: Marco Benalcázar, director del Laboratorio de Investigación en Inteligencia y Visión Artificial “Alan Turing” de la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador, aseguró que “el audio no es auténtico: ha sido generado o manipulado con alguna herramienta de software (lo más probable usando IA)”.

Comando anuncia acciones legales

El comando de la candidata Jara confirmó que “se trata de un registro falso” y que la candidata “tomará todas las acciones legales que correspondan”.

Jara se refirió al tema en un punto de prensa, indicando que no permitirá la degradación de la democracia. Miembros de su comando y figuras políticas asociadas, como Ricardo Lagos Weber y Alejandra Krauss, también desmintieron el contenido en redes.

Esta es una publicación original de la Alianza Comprueba liderada por Mala Espina y con colaboración de AFP Factual.

