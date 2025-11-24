;

Confuso incidente a metros de La Moneda: carabinero resultó herido de gravedad tras ser atropellado durante fiscalización

El funcionario fue atropellado por un vehículo que huyó del control policial. Horas después, el auto apareció abandonado en Bellavista y una persona se presentó como su dueño ante Carabineros.

Cristóbal Álvarez

Richard Jiménez

Durante la madrugada de este lunes, un automóvil con al menos uno de sus neumáticos pinchados —producto de disparos— fue hallado en el Barrio Bellavista, en el sector de Constitución con Pío Nono, comuna de Providencia.

Los primeros antecedentes señalan que el vehículo había protagonizado minutos antes un incidente con Carabineros en uno de los frontis del Palacio de La Moneda, en plena Plaza de la Constitución.

Según información de Carabineros, alrededor de las 03:00 horas un automóvil con varias personas en su interior intentó ser fiscalizado en calle Agustinas. El conductor aceleró para escapar y atropelló a un funcionario policial, quien resultó herido grave, pero fuera de riesgo vital. Ante esto, el carabinero que acompañaba al afectado efectuó disparos contra el vehículo.

Horas después, el automóvil apareció abandonado en Providencia, con un neumático reventado y un impacto de bala compatible con los tiros realizados por Carabineros.

En paralelo, una persona llegó voluntariamente a un cuartel policial indicando ser el dueño del vehículo.

Sin embargo, el sujeto se encuentra declarando y deberá aclarar si conducía el auto o solo es propietario.

