Alza de asaltos de motochorros en Santiago: estas son las comunas más afectadas y los horarios con más robos

Una preocupante alza se ha registrado en el asalto de motochorros en Santiago durante los últimos meses, según dio cuenta Carabineros.

Según un informe emanado a finales de agosto desde el Departamento OS9 de Carabineros, estos delitos pasaron de 183 a 248 en lo que va del año, además de registrar un aumento en las detenciones por estos atracos.

Asimismo, se identificó las comunas y sectores donde más cantidad de este tipo de robos se registra.

También se estableció el horario de mayor frecuencia de estos asaltos que han ido al alza en el último tiempo en la región Metropolitana.

Estas son las comunas más afectadas y los horarios con más asaltos de motochorros en Santiago

Según el informe, al cual tuvo acceso La Tercera, mostró que Santiago lidera el listado de comunas más afectadas, con 85 asaltos registrados, seguida por Ñuñoa (26), Providencia (17), La Florida (12), La Cisterna (10), Maipú (10) y San Miguel (8).

En ese sentido, Carabineros indicó que Santiago, Ñuñoa y Providencia concentran más de la mitad (57,8%) de los incidentes reportados.

En cuanto a los días y horarios, el informe señala que los motochorros operan con más frecuencia los viernes y sábados, entre las 08:00 y las 19:59, aunque los miércoles y jueves aún muestran números elevados.

El domingo sigue siendo el día con menor incidencia, especialmente en las primeras horas de la mañana.

Respecto a lo robado, el informe indica que los celulares son cada vez más el objetivo principal. En 2023 se denunciaron 182 robos de teléfonos; en 2024 subieron a 198; y hasta ahora en 2025 van 245.

Las carteras, en cambio, se mantienen casi constantes, con alrededor de 10 casos en 2025.

Finalmente, respecto a quiénes cometen estos delitos, el OS-9 señala que la mayoría actúa en solitario: en 2025, 228 casos fueron de un solo sujeto en moto, 27 involucraron a dos personas y apenas uno a tres.

Asimismo, la mayoría son hombres y, principalmente, extranjeros, siendo la nacionalidad más reiterada la venezolana.