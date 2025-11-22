;

Orgullo chileno: Pedro Fontaine gana el Colón de Oro a Mejor Actor en el Festival de Huelva

El actor ha destacado por su capacidad de adaptarse a acentos y contextos.

El talento chileno vuelve a destacar en la escena internacional. Este sábado, el actor Pedro Fontaine fue reconocido con el Colón de Oro a Mejor Actor en el Festival de Cine de Huelva, uno de los certámenes más relevantes dedicados al cine en español.

El jurado destacó su “capacidad para expresar con sutileza emociones reprimidas —del temor a la ternura— en medio de un contexto de violencia y tensión”, actuación que forma parte del thriller “Los Renacidos”, estrenado en octubre en Argentina y aún sin fecha de llegada a Chile.

A sus 36 años, Fontaine consolida una trayectoria marcada por la versatilidad y el compromiso artístico. Formado en Estados Unidos en el conservatorio The Neighborhood Playhouse, inició su carrera en una película independiente, paso que lo llevó a explorar narrativas más autorales antes de dar un salto internacional con “Araña” (2018), de Andrés Wood.

Su papel como un joven captado por un grupo de extrema derecha fue clave para posicionarlo como una de las figuras emergentes del cine chileno.

El actor ha destacado por su capacidad de adaptarse a acentos y contextos. En dos ocasiones ha interpretado personajes argentinos, desafío que volvió a asumir en “Los Renacidos”, donde da vida a un médico mendocino atrapado en una trama policial ambientada en la montaña. Este rol lo coronó como uno de los grandes ganadores de la edición 2025 del certamen onubense.

Fontaine también ha expandido su presencia en plataformas. Actualmente puede verse en Disney+ en la serie “Hija del Fuego”, rodada en la Patagonia, donde interpreta a un chofer argentino inmerso en una historia de venganza. Su carrera incluye películas como “Tengo miedo torero”, “Ex-maridos”, y producciones televisivas como “Inés del Alma Mía”, “Vencer o morir” —recientemente nominada a los Emmy Internacionales— y la segunda temporada de “Baby Bandito”.

El actor se prepara, además, para su participación en “La Casa de los Espíritus” (Amazon), cuyo estreno está previsto para 2026, mientras combina su trabajo en cine y televisión con proyectos teatrales y audiovisuales propios.

