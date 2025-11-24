;

Cámara aprueba proyecto que elimina las multas por no uso del TAG en Autopistas: lo que tienes que saber

La iniciativa elimina el Artículo 114 de la Ley de Tránsito, que establece la sanción por circular sin el dispositivo, aunque el cobro de las concesiones se mantiene.

Mario Vergara

Agencia Uno

Agencia Uno

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto de ley que busca eliminar el cobro de multas asociadas a las infracciones por el no uso del dispositivo TAG en las autopistas concesionadas.

La iniciativa, impulsada por el diputado Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social), fue calificada por el parlamentario como “un paso significativo” para terminar con sanciones que considera “desproporcionadas y altísimas”.

El cambio aprobado: eliminación de la multa

El cambio clave aprobado en general se centra en la Ley de Tránsito. La iniciativa busca eliminar el Artículo 114 de la Ley de Tránsito, que es el que establece la obligación de circular con el dispositivo TAG en las autopistas concesionadas, junto con la multa en caso de infracción.

El diputado Mulet fue enfático en aclarar el alcance de la medida:

“Se eliminó, en general, la multa establecida en el Artículo 114. No se eliminan los TAG, se elimina la multa“.

El parlamentario reiteró que la finalidad del proyecto no es eliminar el pago de las concesiones. "Se tienen que pagar, pero pagar lo justo“.

Revisa también:

ADN

Próximos pasos en la Comisión

A pesar de la aprobación en general por parte de la Sala, la iniciativa deberá volver a la Comisión de Obras Públicas y Transportes para la fase de indicaciones.

Mulet agradeció el apoyo de la mayoría de la Cámara al aprobar la eliminación del Artículo 114 y anunció que continuará la lucha en la Comisión para seguir insistiendo en que se elimine definitivamente uno de los caminos de cobro de las autopistas.

El diputado agradeció, además, a las organizaciones que han trabajado por el proyecto, mencionando a “múltiples organizaciones de taxistas y de colectiveros” y a la organización No+TAG, que ha sido clave en “generar conciencia de esta situación abusiva de las concesionarias”.

