Asesinan a cantante latina durante ataque armado en EE.UU: fue emboscada dentro de su auto

La escena musical latina está de luto. Esto, luego que la joven cantante Maria De La Rosa, conocida artísticamente como DELAROSA, fuera asesinada durante un violento ataque armado en Los Ángeles, Estados Unidos.

Según información publicada por TMZ, el hecho fue calificado por la policía como un “ambush-style shooting”, lo que en español quiere decir una emboscada armada.

De acuerdo con el reporte, varios testigos vieron a dos hombres acercarse corriendo a un auto estacionado y disparar múltiples veces contra quienes estaban al interior del vehículo.

La artista fue alcanzada por los proyectiles y trasladada de urgencia a un hospital, donde finalmente murió. Otros dos ocupantes del automóvil permanecen en estado crítico.

DELAROSA había comenzado a ganar notoriedad en la escena urbana con “No Me Llames”, tema lanzado en agosto que acumulaba miles de reproducciones y posicionaba a la artista como una voz emergente.

Por ahora, el motivo del ataque sigue siendo desconocido y mantiene activa a la Policía de Los Ángeles con el fin de dar con los responsables, quienes huyeron de la escena tras disparar.

El crimen ha generado conmoción entre seguidores y colegas, quienes han inundado redes sociales con mensajes de incredulidad y despedida para la joven intérprete.

Por su parte, la familia de De La Rosa no ha emitido declaraciones públicas.