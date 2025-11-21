“Yo voté Parisi”: destacado cantante del género urbano sorprende sumándose al comando de Jeannette Jara

En la recta final hacia la segunda vuelta presidencial, Jeannette Jara, candidata del oficialismo, presentó esta mañana a los integrantes que conformarán su equipo hasta el 14 de diciembre.

Durante el punto de prensa en el que se anunció la reestructuración del comando, un rostro inesperado acaparó la atención: Patricio Oñate, conocido en la música urbana como Balbi El Chamako. Aunque no se detalló si tendrá un rol específico en la campaña, el artista estuvo en primera fila junto a la presidenciable.

A través de sus redes sociales, el cantante explicó su postura con un mensaje directo: “Sin miedo a alzar la voz. Ayer voté por Parisi, pero hoy sé que la mejor opción para Chile es Jeannette Jara. Por eso me sumé como embajador, sin odio y pensando en un país mejor para tod@s”.

En otra publicación, el reggaetonero agregó: “Sin miedo, vamos, quizás muchos de los que me siguen estén o no de acuerdo, pero jamás votaría por Kast, razones son muchas, yo voté Parisi, ahora voy por Jara. Esto no es un mensaje de odio, sino un llamado al sentido común”.

“Investiguen y verán como sus derechos serán vulnerados si salen ese hombre. Tiene sus pros y sus contras, pero si ponen la balanza lo que estamos arriesgando, entenderán, los quiero mucho, no hate”, añadió.

Finalmente, concluyó: “Todos son libres de votar por quién quieran, solo es mi opinión, muchos se callan por miedo a que los funen o dejen de seguir, yo solo quiero lo mejor para ustedes, usted vote por quien le parezca, para eso es la democracia, sean felices”.

