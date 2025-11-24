;

Accidente en Lago Chungará: 11 aves rescatadas y seis fallecidas tras derrame de soya

CONAF y el SAG lograron rescatar Patos Puna, Taguas Gigantes y un Cormorán, manteniendo el monitoreo en el área a la espera del plan de trabajo de la empresa especializada.

Mario Vergara

Nayadet Oyarzún

La Corporación Nacional Forestal (CONAF) de Arica y Parinacota intensificó las labores de limpieza en el sector Chungará del Parque Nacional Lauca, tras el derrame de aceite de soya a granel provocado por el accidente de un camión boliviano en la Ruta Internacional 11CH la semana pasada. La estrategia incluye el despliegue de dos embarcaciones y la contratación de una empresa especializada en la extracción del material contaminante.

El director regional de CONAF, Lino Antezana Navarro, informó que este lunes comenzó el reconocimiento en terreno y la evaluación del estado del área afectada por parte de la empresa SPILL TECH. Esta compañía fue contratada luego de que SENAPRED decretara Alerta Amarilla en el Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID).

Plan de trabajo y esfuerzo manual

Según el acuerdo alcanzado este lunes en una reunión con servicios públicos vinculados a la emergencia, SPILL TECH entregará un Plan de Trabajo a CONAF. Esto permitirá coordinar de mejor forma las acciones de apoyo de los voluntarios y de las instituciones públicas y privadas que colaboran.

Mientras se prepara el plan, las labores manuales de extracción han logrado resultados significativos:

  • Entre el jueves y el sábado pasado, se extrajeron cerca de 2.900 litros de aceite de forma manual.
  • Esto representa un promedio de 1.000 litros diarios, gracias a la ayuda de 15 personas en promedio por día, entre trabajadores de CONAF y voluntarios.
  • Las embarcaciones iniciaron su trabajo este lunes, recorriendo la orilla del Lago Chungará, a cerca de un metro de profundidad, donde se encuentra concentrado el aceite.

Para almacenar el material, CONAF ha dispuesto más de 20 contenedores de entre 300 y 1.000 litros.

Balance de afectación de fauna y flora

En cuanto a la fauna, de las 80 aves con potencial de afectación identificadas la semana pasada , un total de 17 recibieron ayuda inmediata.

  • Aves Rescatadas: 11 aves fueron rescatadas y entregadas al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) en buenas condiciones. Entre ellas se encuentran 8 Patos puna, 2 Taguas gigantes y 1 Cormorán.
  • Aves Fallecidas: Lamentablemente, 6 aves no pudieron sobrevivir, incluyendo 2 Taguas, 3 Pato jergón chico y 1 Pato puna.

Sandro Maldonado Osorio, jefe del Departamento de Áreas Silvestres Protegidas, informó que, por ahora, no se han realizado más rescates, y que la prioridad es evaluar la propuesta de trabajo de la empresa.

Respecto a la flora, la afectación no ha avanzado y se mantiene el daño en el pajonal (Festuca orthophylla), diversas especies de poáceas y formaciones arbustivas y xerofíticas. Entre las especies afectadas se encuentran la tola (Baccharis santelicis), la suputula (Parastrephia lepidophylla) y las yaretas (Azorella compacta), estas últimas clasificadas en categoría de conservación vulnerable.

