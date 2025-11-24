Entró a la casa con pasamontañas y asaltó a su propio padre: el drama familiar que terminó con una condena de 15 años de cárcel / menonsstocks

Un año y tres meses después de un violento asalto en el cerro Bellavista de San Antonio, el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) dictó sentencia contra los dos autores del delito de robo con violencia e intimidación agravado. El más severamente condenado fue el hijo de la víctima, Jason A.R.G. (21), quien fue sentenciado a 15 años y un día de presidio.

El coimputado, el ciudadano colombiano Renny G.B.D. (26), recibió una condena de 10 años y un día de cárcel. Ambos deberán cumplir sus sentencias de manera efectiva tras las rejas.

El atraco y las graves lesiones

El hecho ocurrió cerca de la medianoche del 19 de agosto de 2024 cuando los dos antisociales, portando armas de fuego y un fierro con punta, irrumpieron en el dormitorio de la víctima, un feriante de 50 años, para exigirle la entrega de dinero.

Según la sentencia del TOP, los coimputados agredieron y golpearon a la víctima “en distintas partes del cuerpo, manifestándole que entregara el dinero, que lo iban a matar y que tenían un sicario fuera de la casa de su madre (abuela de Jason)”, publica Emol.

La víctima fue trasladada al hospital Claudio Vicuña, donde se le detectaron diez heridas cortopunzantes distribuidas en la cabeza, hombro derecho, tórax y mano, además de un traumatismo encéfalo craneano de carácter grave.

El padre se negó a testificar contra su hijo

El Ministerio Público logró la condena del hijo de la víctima, Jason A.R.G., a pesar de que su padre se negó a testificar en el juicio oral en su contra, desistiendo de identificarlo como su agresor.

El fiscal Ramón Espinosa utilizó como pruebas clave los testimonios de los funcionarios de Carabineros que entrevistaron al afectado a minutos del asalto. Los jueces consignaron que la participación se dio por establecida con el testimonio de los Carabineros que recogieron el primer relato del ofendido en el hospital, donde “sindicaba claramente como uno de sus agresores a su hijo Jason”.

La defensa de Jason intentó obtener la absolución argumentando que la víctima no lo reconocía como atacante, pero el TOP desestimó el recurso, concluyendo que “el resto de las probanzas fue suficiente y contundente en orden a establecer la autoría de los acusados en los hechos”.

La condena de 15 años y un día para el hijo se explica porque los jueces consideraron el agravante de reincidencia específica, dado que ya había sido sentenciado previamente por robo con intimidación.