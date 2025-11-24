;

Entró a la casa con pasamontañas y asaltó a su propio padre: el drama familiar que terminó con una condena de 15 años de cárcel

Pese a que el dueño de casa logró reconocer a su hijo como uno de los asaltantes, se negó a presentar testimonio en su contra.

Mario Vergara

Entró a la casa con pasamontañas y asaltó a su propio padre: el drama familiar que terminó con una condena de 15 años de cárcel

Entró a la casa con pasamontañas y asaltó a su propio padre: el drama familiar que terminó con una condena de 15 años de cárcel / menonsstocks

Un año y tres meses después de un violento asalto en el cerro Bellavista de San Antonio, el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) dictó sentencia contra los dos autores del delito de robo con violencia e intimidación agravado. El más severamente condenado fue el hijo de la víctima, Jason A.R.G. (21), quien fue sentenciado a 15 años y un día de presidio.

El coimputado, el ciudadano colombiano Renny G.B.D. (26), recibió una condena de 10 años y un día de cárcel. Ambos deberán cumplir sus sentencias de manera efectiva tras las rejas.

El atraco y las graves lesiones

El hecho ocurrió cerca de la medianoche del 19 de agosto de 2024 cuando los dos antisociales, portando armas de fuego y un fierro con punta, irrumpieron en el dormitorio de la víctima, un feriante de 50 años, para exigirle la entrega de dinero.

Según la sentencia del TOP, los coimputados agredieron y golpearon a la víctima “en distintas partes del cuerpo, manifestándole que entregara el dinero, que lo iban a matar y que tenían un sicario fuera de la casa de su madre (abuela de Jason)”, publica Emol.

Revisa también:

ADN

La víctima fue trasladada al hospital Claudio Vicuña, donde se le detectaron diez heridas cortopunzantes distribuidas en la cabeza, hombro derecho, tórax y mano, además de un traumatismo encéfalo craneano de carácter grave.

El padre se negó a testificar contra su hijo

El Ministerio Público logró la condena del hijo de la víctima, Jason A.R.G., a pesar de que su padre se negó a testificar en el juicio oral en su contra, desistiendo de identificarlo como su agresor.

El fiscal Ramón Espinosa utilizó como pruebas clave los testimonios de los funcionarios de Carabineros que entrevistaron al afectado a minutos del asalto. Los jueces consignaron que la participación se dio por establecida con el testimonio de los Carabineros que recogieron el primer relato del ofendido en el hospital, donde “sindicaba claramente como uno de sus agresores a su hijo Jason”.

La defensa de Jason intentó obtener la absolución argumentando que la víctima no lo reconocía como atacante, pero el TOP desestimó el recurso, concluyendo que “el resto de las probanzas fue suficiente y contundente en orden a establecer la autoría de los acusados en los hechos”.

La condena de 15 años y un día para el hijo se explica porque los jueces consideraron el agravante de reincidencia específica, dado que ya había sido sentenciado previamente por robo con intimidación.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad