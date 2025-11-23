“Ya está pensando un poco en la selección”: Iván Zamorano se ilusiona con la eventual llegada de Manuel Pellegrini a La Roja

La noche del pasado sábado 22 de noviembre se realizó disputó el partido conmemorativo Rojo Histórico, un evento para rendir homenaje a figuras históricas de la Selección Chilena que consiguieron logros inolvidables.

Uno de los invitados de lujo, entre tanta estrella destacada, era nada más y nada menos que Iván Zamorano, medallista olímpico en Sidney 2000.

Al término del encuentro de exhibición, se expresó ante la prensa, incluyendo el micrófono de ADN Deportes. “Cada uno tenemos nuestra historia con nuestra Selección (...) fue una noche de muchos sentimientos encontrados”.

Esto, haciendo alusión al recuerdo de los logros de cada generación y los diferentes homenajes a cada personaje histórico del seleccionado nacional.

“Es muy difícil, como chileno, conseguir cosas importantes y logros a nivel internacional”, complementó, poniendo el foco en el esfuerzo realizado por cada grupo.

En este sentido, ‘Bam Bam’ abordó el momento actual de La Roja y el complejo panorama: “Hoy disfruto y sufro desde afuera, pero siempre con la fe intacta, con la esperanza de que en algún momento Chile vuelva a competir de igual a igual, no solamente a nivel Sudamericano, sino que a nivel mundial”.

Así, con miras al futuro y la ilusión de una posible mejora, respondió a la consulta directa y con nombre propio de Manuel Pellegrini y la opción real de que pueda convertirse en el nuevo director técnico.

Sin profundizar mucho, el exjugador de Colo Colo hizo hincapié en que “no lo vi muy convencido de quedarse en el Betis”, lo que claramente sería una buena señal.

“Yo creo que Manuel ya está pensando un poquito en la Selección”, señaló, yendo un poco más allá con el optimismo y apuntando a que “los chilenos nos merecemos que Manuel haga un gran trabajo acá y ojalá pueda venir el próximo año”.