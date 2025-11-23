Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 23 de noviembre, y quién transmite? / Agencia Uno

Hoy, domingo 23 de noviembre, el fútbol chileno cierra el fin de semana con una agenda que contempla siete partidos.

Dos de estos encuentros darán continuidad a la fecha 28 del Campeonato Nacional 2025 y otros dos finalizarán la jornada 25 de la Segunda División Profesional, mientras que tres juegos más completarán los clasificados a las semifinales de la Liguilla de Ascenso.

Primera B

La programación del fútbol chileno hoy 23 de noviembre arrancará a las 12:00 horas, con dos choques en paralelo.

Uno se desarrollará en el Regional Calvo y Bascuñán, donde Deportes Antofagasta recibirá a Deportes Concepción buscando revertir el 1-2 de la ida. Gastón Philippe será el juez del cotejo, que será transmisión de TNT Sports.

El otro juego se desarrollará en el Carlos Dittborn, donde San Marcos de Arica enfrentará a Rangers con la ventaja del 2-0 obtenido en Talca. Felipe González dirigirá el compromiso, que será transmisión de TNT Sports Premium.

Luego, a contar de las 18:00 horas, en el Zorros del Desierto de Calama, Cobreloa y Santiago Wanderers resolverán quién avanzará tras el 2-2 en Valparaíso. Nicolás Gamboa será el árbitro del juego, que será transmisión de TNT Sports.

Campeonato Nacional 2025

La acción en Primera División arrancará a las 18:00 horas, en el estadio Codelco El Teniente, donde O’Higgins y la U de Chile protagonizan una final por ir a Copa Libertadores. Franco Jiménez será el juez del duelo, que será transmisión de ADN Deportes y por TV de TNT Sports Premium.

Luego, desde las 20:30 horas, en el Monumental, Colo Colo enfrentará a Unión La Calera, con arbitraje de Nicolás Millas y transmisión de ADN Deportes, y por TV de TNT Sports Premium.

Segunda División Profesional

La acción de la categoría arrancará a las 18:00 horas, con dos choques en paralelo, ambos en la señal de La Liga 2D.

Uno será en el estadio Augusto Rodríguez de San Vicente de Tagua Tagua, donde General Velásquez jugará ante Trasandino. Dayared Ramírez dirigirá el juego, que será transmisión de La Liga 2D.

El otro se desarrollará en el estadio Soinca Bata, lugar en que Deportes Melipilla enfrentará a Real San Joaquín, con arbitraje de Francisco Gaggero.