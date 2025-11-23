Tragedia en el sur de Chile: hallan sin vida al fotógrafo Iván Konar tras caer a una quebrada en Lago Ranco / Cedida

La comunidad artística del sur de Chile está de luto. Este domingo se confirmó el fallecimiento de Iván Konar, reconocido fotógrafo de 80 años, oriundo de Frutillar, cuyo cuerpo fue encontrado en una quebrada del sector rural Los Mañíos, en la comuna de Lago Ranco.

La investigación se activó luego de una denuncia por presunta desgracia durante la madrugada. Según información policial, el operativo comenzó cerca de las 2:00 horas con la participación de Carabineros y Bomberos, aunque la primera búsqueda no logró arrojar resultados debido a la complejidad del terreno.

Las labores se retomaron por la mañana, momento en que personal policial ubicó el cuerpo en una caída de entre siete y ocho metros, indicaron medios locales.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Lago Ranco, Luis Inostroza, detalló que el hallazgo se produjo tras extender el rastreo por zonas de difícil acceso.

Tras el hallazgo, la Fiscalía Regional de Los Ríos ordenó diligencias para esclarecer las circunstancias del hecho. El fiscal de turno instruyó la concurrencia de la SIP de La Unión y del Laboratorio de Criminalística de Carabineros, con el fin de levantar evidencia en el sitio del suceso y avanzar en la hipótesis preliminar de un accidente. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Legal para determinar la causa exacta de la muerte.

La figura de Iván Konar era ampliamente apreciada en Frutillar y otras localidades del sur. Su trabajo fotográfico, centrado en el paisaje, el patrimonio y la vida cultural de la zona, lo convirtió en un referente para artistas, instituciones y vecinos.