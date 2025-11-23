;

Tragedia en el sur de Chile: hallan sin vida al fotógrafo Iván Konar tras caer a una quebrada en Lago Ranco

La investigación se inició tras una denuncia por presunta desgracia que movilizó a los equipos de emergencia durante la madrugada.

Nelson Quiroz

Tragedia en el sur de Chile: hallan sin vida al fotógrafo Iván Konar tras caer a una quebrada en Lago Ranco

Tragedia en el sur de Chile: hallan sin vida al fotógrafo Iván Konar tras caer a una quebrada en Lago Ranco / Cedida

La comunidad artística del sur de Chile está de luto. Este domingo se confirmó el fallecimiento de Iván Konar, reconocido fotógrafo de 80 años, oriundo de Frutillar, cuyo cuerpo fue encontrado en una quebrada del sector rural Los Mañíos, en la comuna de Lago Ranco.

ADN

linkedin

La investigación se activó luego de una denuncia por presunta desgracia durante la madrugada. Según información policial, el operativo comenzó cerca de las 2:00 horas con la participación de Carabineros y Bomberos, aunque la primera búsqueda no logró arrojar resultados debido a la complejidad del terreno.

Revisa también

ADN

Las labores se retomaron por la mañana, momento en que personal policial ubicó el cuerpo en una caída de entre siete y ocho metros, indicaron medios locales.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Lago Ranco, Luis Inostroza, detalló que el hallazgo se produjo tras extender el rastreo por zonas de difícil acceso.

Tras el hallazgo, la Fiscalía Regional de Los Ríos ordenó diligencias para esclarecer las circunstancias del hecho. El fiscal de turno instruyó la concurrencia de la SIP de La Unión y del Laboratorio de Criminalística de Carabineros, con el fin de levantar evidencia en el sitio del suceso y avanzar en la hipótesis preliminar de un accidente. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Legal para determinar la causa exacta de la muerte.

La figura de Iván Konar era ampliamente apreciada en Frutillar y otras localidades del sur. Su trabajo fotográfico, centrado en el paisaje, el patrimonio y la vida cultural de la zona, lo convirtió en un referente para artistas, instituciones y vecinos.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad