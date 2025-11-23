Nicolás Jarry aborda su futuro tras haber sido padre por tercera vez: “Viajar con mi familia es una inversión, lo voy a seguir haciendo” / GLYN KIRK

Nicolás Jarry tuvo un año más que ambivalente, con un retroceso en el ranking ATP al punto de salir del top 100, pese a haber alcanzado su mejor rendimiento en un Grand Slam al llegar a octavos de final en Wimbledon.

Los problemas físicos mermaron su avance, considerando que a comienzos de octubre puso fin al año, lo que lo tiene ahora ad portas de iniciar su pretemporada para 2026 ya en noviembre.

En el marco de una actividad como embajador del banco Itaú, Nicolás Jarry conversó con ADN Deportes e hizo un balance de su temporada.

“Sensación de cambio, he tenido que replantearme cosas. Contento con lo encontrado. Los cambios que estoy haciendo, que han sido mucho, pueden llegar a favorecerme dentro del papel. He hablado mucho con mi psicólogo, mis entrenadores, mi señora. Nunca había tenido tanto tiempo en mi vida para pensar. Tengo más consciencia de mí, más poder de análisis, sin juzgarme tanto. He sacado muchas cosas positivas que intentaré plasmar en la pretemporada. Si me siento bien, espero que sea bueno para volver a tener buenos resultados”, reconoció, junto con plantear que no se siente totalmente en condiciones físicas tras la fractura en su codo derecho, además de aún sufrir secuelas de la neuritis vestibular que lo aquejó el año pasado.

“Estoy casi al 100%. Partiré la pretemporada de a poco, ahora el lunes. Seré de los primeros que iniciaré la pretemporada en el circuito, es algo que necesito hacer para ir probando si salen dolores. Empecé con una chica a mediados de año para el tema del vestíbulo, no he podido hacer el tratamiento que me mandó porque es bien específico y se necesita orden. Ahora voy a tener el tiempo, 8 semanas de trabajo continuo. Tengo muchas ganas de saber cómo eso me va a ayudar”, recalcó Nicolás Jarry, sin trazar aún del todo su arranque de año a nivel calendario.

“Voy a llegar bien a Australia. El objetivo es empezar la pretemporada al máximo posible para llegar al 110% en la primera semana de competencia, que aún no hemos decidido”, expresó quien, en medio de todo este proceso, fue padre por tercera vez.

“Celeste se ha portado increíble, lejos de ser un problema. Los cambios con los otros niños han sido un poco mayor, pero estamos súper contentos con ella. Vamos a seguir intentándolo”, comentó la cuarta raqueta nacional, aludiendo que buscará seguir viajando con su familia durante su estadía en el circuito ATP.

“Hay diferentes cosas a resolver. Hay que tener más gestión, de cómo hacerlo funcionar para seguir haciendo lo mismo. La familia es fundamental, es súper importante en mi vida, más aún viajando. Viajar con mi familia es una inversión. Ahora va a ser más aún y son cosas que siento necesitar, que me hacen bien. Lo voy a seguir haciendo”, concluyó Nicolás Jarry en ADN Deportes.