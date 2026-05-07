Turista español viajó a Chillán, probó la longaniza y alucinó con un detalle de la ciudad: “Es donde más me...”

Con el paso de los años Chile se ha vuelto en un lugar ampliamente visitado por turistas extranjeros provenientes de distintos rincones del mundo.

Tal es el caso de Javi Sáez, un creador de contenidos de origen español que lleva un buen tiempo recorriendo el sur del país y ahora, por primera vez, conoció la ciudad de Chillán, en la región de Ñuble.

En un registro compartido en su cuenta de Instagram, el europeo destacó: “Estoy muy sorprendido en general con Chillán, lo bien cuidado que está y lo bonito que es la ciudad”.

Luego de recorrer distintos rincones de Chillán, el creador de contenidos se dirigió hasta el mercado de la comuna para probar nada más y nada menos que las longanizas.

“Está muy, muy buena”

Una vez que encontró un lugar para comer, el español se sentó y se dispuso a probar la clásica longaniza de Chillán, la cual acompañó con ensaladas, puré picante y pan con ají.

“Vamos con la esperada longaniza. Está muy, muy buena, muy rica. Creo que comer la longaniza aquí en los mercados locales es clave. Que no sea un sitio turístico, un sitio local donde viene la gente local", sostuvo.

Tras ello, manifestó: “Yo creo que me he venido arriba con el picante, tengo la boca ardiendo entre puré, la longaniza y esto”.

El detalle que le llamó la atención de Chillán

Luego de probar los alimentos del mercado, Javi Sáez mencionó un detalle de la ciudad que le llamó bastante su atención.

“De momento, Chillán es la ciudad de Chile en la que más veces me han pedido dinero”, confesó. De hecho, contó que se lo pidieron “un montón de veces”. A continuación, el registro: