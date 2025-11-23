Kristel Köbrich lidera la cosecha dorada de la natación de Chile en los Juegos Bolivarianos / Mauricio Palma / Team Chile

En el primer día de actividad con medallas, la natación dio éxitos al Team Chile en los Juegos Bolivarianos.

Todo considerando que la delegación nacional de la especialidad logró seis medallas, consumando los tres primeros oros y otros tres podios.

Quien fue la encargada de obtener el primer metal dorado en Perú fue una histórica del deporte chileno, Kristel Köbrich, que a sus casi 40 años se impuso en los 800 metros libres con un crono de 8 minutos, 43 segundos y 63 centésimas, imponiéndose por más de cinco segundos a su escolta, la colombiana Tiffany Murillo, 22 años menor que ella.

A ella se sumó Mariano Lazzerini, que ganó en los 100 metros pecho, además de lo hecho por Elías Ardiles, Edhy Vargas, Felipe Baffico y Eduardo Cisternas al ganar en la posta 4x200.

El Team Chile de natación también festejó la plata de Inés Marin en los 100 metros libres, junto con los bronces de Laura Fingerhuth en los 100 metros pecho y de Vicente Villanueva en los 200 metros combinados.