Diego Parra suma la primera medalla del Team Chile en los Juegos Bolivarianos

El joven deportista nacional se colgó la plata en la pistola de aire 10 metros.

Carlos Madariaga

Diego Parra suma la primera medalla del Team Chile en los Juegos Bolivarianos

Diego Parra suma la primera medalla del Team Chile en los Juegos Bolivarianos

Este domingo comenzó la cosecha de medallas para el Team Chile en los Juegos Bolivarianos.

En Perú, fue el tiro deportivo el encargado de darle la primera alegría a la delegación nacional.

Todo obra de Diego Parra, quien fuera el representante chileno más joven en los últimos Juegos Olímpicos de París 2024.

En la pistola de aire 10 metros, el nacional alcanzó 231 puntos para ganar la presea de plata, siendo solo superado por el ecuatoriano Fernando Pozo, que alcanzó 235 unidades.

“No sabía que era el primer medallista. Estoy orgulloso. Al principio me costó enfocarme en mi rutina, pero algo arriba no quiso que me fuera octavo. Empecé a escalar y llegué segundo, estoy orgulloso porque me pegué una remontada bastante emocionante”, comentó Diego Parra tras sumar el primer podio del Team Chile en los Juegos Bolivarianos.

