“Fue una paranoia”: Bolsonaro explica por qué quemó su tobillera y vuelve a quedar bajo custodia

El exmandatario dijo haber actuado solo y confundido, mientras la Corte divulgó un video en el que admite calentar un metal e introducirlo en el dispositivo de monitoreo.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro volvió a quedar bajo custodia policial luego de que autoridades detectaran daños en la tobillera electrónica que supervisa su arresto domiciliario.

En la audiencia de control realizada este domingo, el exmandatario defendió que no intentó fugarse y que su conducta habría sido producto de una “alucinación” provocada por la mezcla de medicamentos recetados por distintos especialistas.

El incidente ocurrió la madrugada del sábado, horas antes de una vigilia convocada por simpatizantes frente a su residencia en Brasilia.

El juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ordenó su detención preventiva argumentando riesgo real de fuga y señalando que la movilización podía interferir con la vigilancia de las medidas cautelares que cumple desde agosto.

Según el registro judicial, la Policía Federal halló la tobillera con daños y signos de quemadura. En la audiencia, Bolsonaro aseguró que estaba solo en casa cuando manipuló el dispositivo, momento en el cual—según su versión—creyó que contenía un micrófono oculto.

“Tuve una paranoia por los medicamentos”, declaró, agregando que había comenzado un nuevo tratamiento apenas cuatro días antes. “Recapacité de inmediato y avisé a los agentes”, añadió.

Pese a su explicación, la jueza a cargo de la audiencia consideró ajustada a derecho la decisión de mantenerlo en custodia, señalando que no existían condiciones para revertir la medida. La Corte también divulgó un video en el que Bolsonaro reconoce haber introducido un metal caliente en el dispositivo “por curiosidad”.

El episodio se suma a la compleja situación judicial del exmandatario, condenado en septiembre a más de 27 años de prisión por su rol en la trama que buscó revertir su derrota electoral de 2022. A ello se suma otra causa por violación de medidas cautelares, que ya lo mantenía en arresto domiciliario desde agosto.

La nueva detención ocurre mientras figuras del oficialismo celebran el avance del caso. “Todo el mundo sabe por qué está detenido”, declaró el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, reforzando que el proceso “tuvo todas las garantías”. Por ahora, Bolsonaro permanecerá bajo custodia mientras continúan las investigaciones.

