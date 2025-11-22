;

“Una burrada”: Desbordes arremete contra Galilea tras anuncio de sanción interna y acusa “desconexión total” en la conducción de RN

El jefe comunal acusó doble estándar y aseguró que el presidente del partido “vive en Narnia”.

La crisis interna en Renovación Nacional escaló este sábado luego de que el presidente del partido, Rodrigo Galilea, anunciara que enviará a Mario Desbordes al Tribunal Supremo por haber respaldado públicamente la candidatura a diputado de Álvaro Carter, independiente en cupo del Partido Republicano.

La decisión provocó una inmediata y dura respuesta del alcalde de Santiago. En conversación con Emol, el jefe comunal calificó la medida como “sorprendente” y “desproporcionada”.

“Es la primera vez que un presidente del partido pasa al Tribunal Supremo a un expresidente, pese a todas las diferencias históricas que han existido. Es una verdadera burrada”, afirmó.

El alcalde incluso acusó un doble estándar dentro de la directiva: “Supongo que Galilea se autodenunció también, porque él hizo campaña por un candidato de Evópoli en el Maule. Lo mismo con Andrea Balladares, que apoyó a candidatos que no eran de RN”.

El documento enviado por Galilea al TS detalla que Desbordes habría incumplido un mandato del Consejo General al apoyar a un aspirante perteneciente a otro pacto electoral, generando “daño directo” a las candidaturas de Renovación Nacional. Para el timonel, los hechos representan una infracción a los principios de lealtad partidaria.

Pero Desbordes insistió en que el conflicto interno está mal orientado en un momento clave para la campaña presidencial. “Esto demuestra la desconexión total que tiene Galilea con las urgencias del minuto. La presidencial no es prioridad para él. Le pediría que se concentre en ganar con José Antonio Kast y deje de cometer tonteras”, señaló.

El alcalde también responsabilizó a la directiva por el pobre desempeño electoral reciente. “Venimos saliendo de una parlamentaria desastrosa, culpa de Galilea y Balladares. Este no es el momento para seguir peleando entre nosotros”, lanzó, agregando que el senador “está en Narnia”.

