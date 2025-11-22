;

“Estamos chatos del bronce, queremos jugar una final”: la ambición de la selección chilena de balonmano de cara al Mundial de Alemania 2027

Aaron Codina se prepara para vivir un nuevo proceso clasificatorio y ve con buenos ojos lo que pueda lograr el equipo.

José Campillay

“Estamos chatos del bronce, queremos jugar una final”: la ambición de la selección chilena de balonmano de cara al Mundial de Alemania 2027

En enero de 2026, la selección chilena de balonmano enfrentará un desafío crucial: el torneo clasificatorio para el Mundial adulto que se disputará en Alemania en 2027. De lograr el pase, asegurarían su novena participación consecutiva en esta prestigiosa competencia.

Aaron Codina, una de las figuras destacadas del equipo, con 26 años y experiencia en el Junior Fasano de Italia, ha vivido intensamente estos procesos y mantiene la ilusión en el futuro.

Con participaciones en los Mundiales de 2019 y 2023, y habiendo sido parte del plantel que conquistó el bronce en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, refleja el compromiso y la pasión que mueve al equipo.

“Jugar por Chile siempre es especial, hay una sensación como de nostalgia y de cariño, entonces se juega más por el corazón”﻿, confesó en conversación con As.

Revisa también:

ADN

Para él, volver a compartir cancha con sus compañeros de generación aporta un valor sentimental significativo. Además, la conexión con jóvenes que los admiran hace que representar a Chile sea un honor aún mayor.

Codina mira con optimismo lo que está por venir, asegurando que está listo para integrar el plantel que disputará la clasificación en enero y apuesta en grande, con objetivos altos.

“Nosotros estamos chatos ya del bronce, queremos jugar una final, porque aún tenemos referentes que están en su peak y eso hay que aprovecharlo. Nosotros estamos para cosas importantes”, señaló.

La confianza en el potencial del equipo se apoya en la presencia de referentes en su mejor momento, y la convicción de que los próximos años aún tienen mucho que ofrecer.

Sobre la renovación del equipo, Aaron asegura que la generación actual, con jugadores de entre 26 y 28 años, tiene un horizonte prometedor. Además, se apuesta a que nuevos talentos se incorporen para complementar el plantel y mantener el nivel competitivo.

ADN

Con una planificación a largo plazo, los ‘Guerreros’ están enfocados en consolidar su lugar en la élite del balonmano mundial y ofrecer una actuación destacada en la cita alemana.

Esta determinación y espíritu combativo reflejan el deseo de trascender para el deporte nacional, dejando atrás los episodios de tercer lugar para aspirar a lo más alto.

Así, la cita de 2026 será una prueba clave para Chile y su balonmano que tiene un futuro emocionante, con la meta clara de competir entre los mejores del mundo.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad