Incendio afecta a panadería en Cerro Navia: nueve compañías de Bomberos trabajan en el lugar

El siniestro comenzó pasadas las 07:00 horas y moviliza a voluntarios de Quinta Normal y del Cuerpo de Bomberos de Santiago.

Verónica Villalobos

Santiago

Voluntarios de Bomberos se encuentran trabajando para controlar un incendio que afecta a una panadería ubicada en Cerro Navia, en la región Metropolitana. Según información entregada por vecinos a CHV, el fuego comenzó alrededor de las 07:15 de la mañana en un local situado en Avenida Federico Errázuriz con Virtud.

Hasta el lugar llegaron nueve compañías del Cuerpo de Bomberos de Quinta Normal, junto a dos unidades del Cuerpo de Bomberos de Santiago, que trabajan en mitigar la emergencia y evitar que las llamas se propaguen a inmuebles cercanos.

La situación continúa en desarrollo mientras se investigan las posibles causas del siniestro.

