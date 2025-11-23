Incendio afecta a panadería en Cerro Navia: nueve compañías de Bomberos trabajan en el lugar
El siniestro comenzó pasadas las 07:00 horas y moviliza a voluntarios de Quinta Normal y del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Santiago
Voluntarios de Bomberos se encuentran trabajando para controlar un incendio que afecta a una panadería ubicada en Cerro Navia, en la región Metropolitana. Según información entregada por vecinos a CHV, el fuego comenzó alrededor de las 07:15 de la mañana en un local situado en Avenida Federico Errázuriz con Virtud.
Hasta el lugar llegaron nueve compañías del Cuerpo de Bomberos de Quinta Normal, junto a dos unidades del Cuerpo de Bomberos de Santiago, que trabajan en mitigar la emergencia y evitar que las llamas se propaguen a inmuebles cercanos.
La situación continúa en desarrollo mientras se investigan las posibles causas del siniestro.
