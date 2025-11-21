Sin su principal figura, La Roja del Basket define los jugadores con que enfrentará a Brasil

Este viernes, la Federación de Básquetbol de Chile oficializó el listado de jugadores con los cuales disputarán la primera ventana clasificatoria al Mundial 2027 de la especialidad.

El elenco nacional tiene que recibir y visitar a Brasil, siendo el primer encuentro el jueves 27, en el Coliseo Antonio Azurmendy de Valdivia.

Al momento de repasar el listado, destaca claramente la ausencia de dos de los principales referentes del plantel, como Sebastián Herrera (tal como anticipó en ADN TOP) y Nicolás Carvacho.

Feba Chile, a través de un comunicado, justificó el no disponer de ambos jugadores: en el caso de Herrera, por no tener el permiso del París Basket por privilegiar la Euroliga; y en el caso de Carvacho, su ausencia es por un desgarro parcial del glúteo medio izquierdo jugando por el Elitzur Maccabi Netaya.

Otras ausencias sensibles en La Roja del Basket son la de Manny Suárez, que se mantiene lesionado desde hace meses, y Sebastián Carrasco, que sufrió una rotura parcial del ligamento tibio-peroneo en Argentina.

Así las cosas, Felipe Haase, de Capitanes CDMX, en la G-League, aparece como el responsable de liderar al plantel, el que también tiene como grandes novedades el regreso de Franco Morales, parte de Motilones del Norte en Colombia, e Ignacio Varela, del Gipuzkoa Basket de España.

Otro nombre llamativo es el de Máximo González, de Español de Osorno, y también Gaspar Hernández, aunque el jugador del Club Deprotivo Valdivia aparece como invitado, junto a Francisco Saravia y Sebastián Navarrete.