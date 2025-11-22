Incendio afecta local de venta de neumáticos en San Miguel: gran columna de “humo tóxico” se ve desde varias cuadras

Durante la mañana de este sábado, se registró un incendio de grandes proporciones en un local comercial de neumáticos en la comuna de San Miguel, región Metropolitana.

De acuerdo a la información preliminar, el siniestro se produjo en Avenida José Joaquín Prieto Vial con Cuarta Avenida, donde habría afectado el local “El Rey del Neumático” .

El Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur elevó la emergencia a segundo batallón de incendio, por lo que se intensificó el despliegue de unidades para contener la propagación del fuego y proteger las estructuras colindantes.

Tal es la magnitud del incendio, que desde varias cuadras a la redonda ha sido visible la columna de humo negro por parte de los vecinos y conductores que circulaban por el sector.

Mediante redes sociales, Transporte Informa comunicó que el tránsito se encuentra suspendido en Av. José Joaquín Prieto, a la altura de Cuarta Avenida.