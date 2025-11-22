;

Cuatro fallecidos y 15 lesionados deja violenta colisión entre dos buses y un camión en la Ruta 5 Norte

El accidente se registró en el sector del cruce Paposo, movilizando a Bomberos, SAMU y Carabineros.

Santiago

Un grave accidente en la Ruta 5 Norte, en la región de Antofagasta, dejó al menos cuatro personas fallecidas y 15 lesionadas tras la colisión entre dos buses de pasajeros y un camión. El hecho ocurrió en el kilómetro 1.325, a la altura del cruce Paposo, según información preliminar entregada por Senapred.

Hasta el lugar llegaron voluntarios del cuerpo de Bomberos de Antofagasta, además de personal del SAMU y de Carabineros, quienes trabajan en la atención de los heridos y en el manejo de la emergencia. En un comienzo se había informado de seis víctimas fatales, pero Bomberos confirmó que la cifra corresponde a cuatro.

Jorge Cox, cuarto comandante (s) del cuerpo de Bomberos de Antofagasta, detalló que se trató de la colisión entre dos buses de pasajeros y explicó que “en el lugar tenemos 15 lesionados y cuatro fallecidos. Nos encontramos trabajando con Carabineros, SAMU, y unidades de la primera, tercera y cuarta compañía de Bomberos de Antofagasta”.

Las causas del accidente continúan siendo investigadas.

