Tras reunirse con grupo de economistas: Jara anuncia la incorporación de Marcel a su equipo económico
La instancia se vio marcado por el respaldo que recibió la candidata presidencial por parte de los economistas, entre ellos, Mario Marcel y Carlos Ominami.
Esta mañana la candidata presidencial de Unidad por Chile, Jeannette Jara, se reunió con un amplio grupo de economistas para abordar conjuntamente sus propuestas económicas del programa.
El encuentro se llevó a cabo en el Hotel Fundador, y estuvo marcado por el respaldo que los asistentes le expresaron a la abandera oficialista, de cara a la segunda vuelta presidencial frente a José Antonio Kast.
Finalizada la reunión, Jeannette Jara anunció en un punto de prensa nuevos refuerzos a su equipo económico, entre ellos, Carlos Ominami y el exministro de Hacienda, Mario Marcel.
“Sobre Mario Marcel, se integró como uno más”
“Todo el equipo de economistas que está acá ahora lo que hace es entregar un respaldo para un soporte técnico a este equipo económico y para una opinión para el Chile que viene, incluido Mario Marcel”, dijo.
En esa línea, la candidata señaló que “nosotros tenemos equipo económico hace tiempo ya, tenemos un programa económico robusto, pero es importante la eficiencia en esto y el trabajo tiene que ser todo rápido. Sobre Mario Marcel, se integró como uno más”.
