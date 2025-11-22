;

“Tengo entendido que quiere venir”: Marcelo Barticciotto adelantó un posible refuerzo para Colo Colo

El campeón de la Libertadores apuntó a nutrir la zaga defensiva ante eventuales salidas.

José Campillay

El histórico exjugador y actual comentarista, Marcelo Barticciotto, confirmó que Colo Colo ya tiene en carpeta a un defensor con ganas de llegar al club para la próxima temporada.

Con la salida probable de varios defensores, entre ellos Emiliano Amor, Sebastián Vegas y Alan Saldivia, los albos estarían en la búsqueda activa de renovar su última línea.

Según adelantó ‘Barti’, Matías Catalán tendría interés en sumarse al cuadro popular, lo que le vendría muy bien en este momento al club. “Tengo entendido que quiere venir”, aseguró.

“No es que se quiera ir de Talleres, porque allá está cómodo, pero le interesa el tema de Colo Colo”, explicó, abriendo las opciones para los de Macul.

ADN

Hay que recordar que Catalán tiene contrato con los cordobeses hasta fin de año, lo que facilitaría las cosas para un eventual arribo a Colo Colo. Esto, en caso de que no se concrete una extensión.

Barticciotto también valoró las cualidades del zaguero chileno-argentino de 33 años, destacando que “es un jugador de confianza”, algo que le sumaría al plantel en este momento.

“Se equivoca poco, es chileno y tiene características muy interesantes”, complementó, siendo una cualidad que en definitiva lo convierte en un candidato fuerte para reforzar el plantel.

El futbolista ha enfrentado una temporada marcada por su regreso tras una lesión, sumando once partidos y más de 900 minutos en cancha principalmente como defensor central.

Asimismo, otra de sus cualidades que resultan llamativas, es que puede jugar como lateral derecho, algo que ha hecho en la Selección Chilena.

Ahora solo queda ver si esta opción logra concretarse y en definitiva se hacen los esfuerzos correspondientes y ambas partes pueden llegar a acuerdo.

ADN

