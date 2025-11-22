La actriz Francisca Imboden atraviesa un buen momento personal y así lo reveló en una reciente conversación en el ppdcast M de Mujer, donde habló abiertamente de su vida afectiva, sus experiencias previas y la forma en que hoy decidió vivir el amor.

Tras dos matrimonios que se extendieron cerca de una década cada uno, la intérprete aseguró que volvió a pololear, aunque con un modelo que considera ideal para esta etapa.

En el espacio conducido por Daniela Ginestar, Imboden contó que actualmente mantiene una relación con un actor ligado principalmente al teatro, y explicó que ambos optaron por mantener casas separadas.

“Nos quedan súper bien las casas separadas, encuentro que es súper sabio”, comentó, detallando que esta fórmula les permite preservar sus rutinas, espacios personales y una convivencia más equilibrada.

La actriz profundizó en su decisión de no vivir juntos, señalando que también responde a la realidad familiar que hoy la acompaña. “Cada uno tiene sus ritmos. Yo tengo un hijo que vive conmigo y me parece respetuoso para él no meter a alguien en la casa, más allá de que yo lo ame”, afirmó.

Para Imboden, esta modalidad no significa menor compromiso, sino una forma distinta de concebir las relaciones. “No es por flojera ni falta de responsabilidad: es por libertad. Hay que ser más libre, pero no gorrearse”, sostuvo.

La intérprete, que se casó por primera vez a los 18 años y fue madre a los 20, recordó que ha pasado por distintas etapas amorosas, pero hoy valora especialmente mantener “otros lugares” y no caer en la presión de convivir como única forma de construir una pareja.

Imboden no entregó más detalles sobre su pareja, pero confirmó que se trata de un actor con trayectoria en el teatro, reforzando que este nuevo capítulo la encuentra más madura, consciente y en una relación que —como ella misma dijo— le calza “perfecto” en esta etapa de su vida.