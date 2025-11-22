;

VIDEO. “Es actor”: Francisca Imboden confirma nueva relación y defiende el pololeo “puertas afuera” tras dos divorcios

La actriz contó que volvió a enamorarse, pero dejó claro que la convivencia no está en sus planes.

Nelson Quiroz

TVN

TVN

La actriz Francisca Imboden atraviesa un buen momento personal y así lo reveló en una reciente conversación en el ppdcast M de Mujer, donde habló abiertamente de su vida afectiva, sus experiencias previas y la forma en que hoy decidió vivir el amor.

Tras dos matrimonios que se extendieron cerca de una década cada uno, la intérprete aseguró que volvió a pololear, aunque con un modelo que considera ideal para esta etapa.

ADN

Francisca Imboden compartió nostálgico recuerdo de hace más de dos décadas

En el espacio conducido por Daniela Ginestar, Imboden contó que actualmente mantiene una relación con un actor ligado principalmente al teatro, y explicó que ambos optaron por mantener casas separadas.

Nos quedan súper bien las casas separadas, encuentro que es súper sabio”, comentó, detallando que esta fórmula les permite preservar sus rutinas, espacios personales y una convivencia más equilibrada.

Revisa también

ADN

La actriz profundizó en su decisión de no vivir juntos, señalando que también responde a la realidad familiar que hoy la acompaña. “Cada uno tiene sus ritmos. Yo tengo un hijo que vive conmigo y me parece respetuoso para él no meter a alguien en la casa, más allá de que yo lo ame”, afirmó.

Para Imboden, esta modalidad no significa menor compromiso, sino una forma distinta de concebir las relaciones. “No es por flojera ni falta de responsabilidad: es por libertad. Hay que ser más libre, pero no gorrearse”, sostuvo.

La intérprete, que se casó por primera vez a los 18 años y fue madre a los 20, recordó que ha pasado por distintas etapas amorosas, pero hoy valora especialmente mantener “otros lugares” y no caer en la presión de convivir como única forma de construir una pareja.

Imboden no entregó más detalles sobre su pareja, pero confirmó que se trata de un actor con trayectoria en el teatro, reforzando que este nuevo capítulo la encuentra más madura, consciente y en una relación que —como ella misma dijo— le calza “perfecto” en esta etapa de su vida.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad