;

VIDEO. Emergencia en Maipú: voraz incendio afecta a campamento sin agua para combatir las llamas

Las llamas se extendieron rápidamente entre viviendas precarias mientras Bomberos debía traer agua desde otros sectores.

Nelson Quiroz

captura La Batalla

captura La Batalla

Un incendio de rápida propagación afecta durante la tarde de este sábado al campamento Santa Marta, en Maipú, generando una intensa labor de vecinos y equipos de emergencia para impedir que las llamas avanzaran entre las viviendas de material ligero.

El fuego se inició cerca de las 15:00 horas en el sector de Vicente Reyes con Alberto Llona, bajo el viaducto que conecta avenida Pajaritos con el Camino a Melipilla.

De acuerdo con información preliminar, varias casas resultaron dañadas debido a la fragilidad de las estructuras, compuestas principalmente por madera, planchas y Metalcom.

Revisa también

ADN

Bomberos de Maipú confirmó que la emergencia se desarrolla en una zona rural sin acceso a puntos de abastecimiento de agua, lo que ha dificultado las maniobras iniciales. Por ello, se desplegaron múltiples unidades para asegurar el suministro mediante carros aljibe y evitar que el siniestro continuara expandiéndose.

Antes de la llegada de los equipos especializados, vecinos intentaron contener las llamas utilizando baldes de agua, según reportaron medios locales.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad