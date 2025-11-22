VIDEO. Emergencia en Maipú: voraz incendio afecta a campamento sin agua para combatir las llamas
Las llamas se extendieron rápidamente entre viviendas precarias mientras Bomberos debía traer agua desde otros sectores.
Un incendio de rápida propagación afecta durante la tarde de este sábado al campamento Santa Marta, en Maipú, generando una intensa labor de vecinos y equipos de emergencia para impedir que las llamas avanzaran entre las viviendas de material ligero.
El fuego se inició cerca de las 15:00 horas en el sector de Vicente Reyes con Alberto Llona, bajo el viaducto que conecta avenida Pajaritos con el Camino a Melipilla.
De acuerdo con información preliminar, varias casas resultaron dañadas debido a la fragilidad de las estructuras, compuestas principalmente por madera, planchas y Metalcom.
Bomberos de Maipú confirmó que la emergencia se desarrolla en una zona rural sin acceso a puntos de abastecimiento de agua, lo que ha dificultado las maniobras iniciales. Por ello, se desplegaron múltiples unidades para asegurar el suministro mediante carros aljibe y evitar que el siniestro continuara expandiéndose.
Antes de la llegada de los equipos especializados, vecinos intentaron contener las llamas utilizando baldes de agua, según reportaron medios locales.
