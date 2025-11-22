Un incendio de rápida propagación afecta durante la tarde de este sábado al campamento Santa Marta, en Maipú, generando una intensa labor de vecinos y equipos de emergencia para impedir que las llamas avanzaran entre las viviendas de material ligero.

El fuego se inició cerca de las 15:00 horas en el sector de Vicente Reyes con Alberto Llona, bajo el viaducto que conecta avenida Pajaritos con el Camino a Melipilla.

De acuerdo con información preliminar, varias casas resultaron dañadas debido a la fragilidad de las estructuras, compuestas principalmente por madera, planchas y Metalcom.

Bomberos de Maipú confirmó que la emergencia se desarrolla en una zona rural sin acceso a puntos de abastecimiento de agua, lo que ha dificultado las maniobras iniciales. Por ello, se desplegaron múltiples unidades para asegurar el suministro mediante carros aljibe y evitar que el siniestro continuara expandiéndose.

Antes de la llegada de los equipos especializados, vecinos intentaron contener las llamas utilizando baldes de agua, según reportaron medios locales.