Esta mañana cientos de personas se congregaron para ver la 16ª Carrera de Garzones y Garzonas 2025, que se lleva a cabo entre las comunas de Recoleta y Providencia, en la región Metropolitana.

La instancia busca poner a prueba la destreza y habilidades del personal del mundo gastronómico, corriendo con su bandeja para coronarse como campeones.

El evento, organizado por Zacarías Alarcón, comenzó a las 09.30 horas en el barrio Bellavista. Allí, los más de 400 participantes han corrido a lo largo de la calle Pío Nono hasta las Terrazas San Cristóbal.

Los premios consisten en: $1.000.000 para el primer lugar, $750.000 para el segundo y $500.000 para el tercero. Adicionalmente, hay un premio de $500.000 para el ganador de la categoría senior (garzones mayores de 50 años).

Revisa aquí un video de la 16ª Carrera de Garzones y Garzonas 2025: