Un inesperado debate se abrió en redes sociales luego de que la el basquebolista nacional, Daniel Arcos, publicara un video en el que cuestiona el ambiente y la iluminación de la Línea 2 del Metro de Santiago, comparando incluso “una estación de Halloween” a Franklin, por sus tonos oscuros y luces amarillas.

En el registro, el deportista nacional analiza las diferencias entre líneas del tren subterráneo y comenta que, para ella, la experiencia en la Línea 2 contrasta radicalmente con lo que ocurre en otras, especialmente la Línea 6.

“Es tan oscura, las luces son todas amarillas y los colores de las paredes también. Es como entrar a un portal entre el presente y el pasado”, señaló, mencionando la estación Franklin, a la que describió como un punto donde “los mundos opuestos se encuentran”, en referencia la reality de tv.

Arcos comparó esa estética con la modernidad de la Línea 6, donde —según comentó— todo luce más futurista. “Pensé que ir al futuro sería como subir al cielo, pero en el Metro es al revés: bajas al núcleo de la tierra y entras a un sistema donde no hay chofer, hay aire acondicionado y todo está lleno de luces guiadas. Es una experiencia futurista”, afirmó.

Aunque destacó que “ama el Metro de Santiago”, aseguró que pequeños cambios podrían mejorar la percepción de los usuarios. “Creo que a la Línea 2 deberían ponerle luces más blancas, más tipo LED. Con eso ya cambia todo”, planteó, invitando a sus seguidores a comentar qué opinan sobre la iluminación y diseño de la línea.

El video rápidamente acumuló reacciones de usuarios que, entre bromas y coincidencias, reflotaron un tema que suele surgir entre pasajeros: cómo el color, la luz y el diseño de las estaciones.