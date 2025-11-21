;

FOTO. “Querida Jeannette, futura Presidenta de Chile”: Darío Quiroga responde tras ser desvinculado del comando de Jara

El ahora ex asesor de la candidata presidencial envió una carta intentando explicar que ya se había disculpado con los Parisi.

Gonzalo Miranda

Darío Quiroga | Captura de pantalla

Darío Quiroga | Captura de pantalla

Horas complejas se viven este jueves por la noche, madrugada del viernes, en el comando de Jeannette Jara, esto luego de que la candidata presidencial del oficialismo confirmara la salida de Darío Quiroga, jefe estratégico de su campaña.

Esto luego de que volvieran a circular comentarios que Quiroga realizó en abril contra Franco Parisi y su hermana, la diputada electa Zandra Parisi.

En el pódcast Ultrasolo, el analista calificó al excandidato del PDG como “de ultraderecha”, describió al Partido de la Gente como una “estructura chanta” y “pobre”, y se burló del nombre de la parlamentaria: “Se llama Zandra con Z”, afirmó.

“Tuve la oportunidad de ofrecer mis excusas”

Mediante una carta, que publicó en sus redes sociales, el sociólogo y analista político se refirió a Jara como “la futura Presidenta de Chile”, para partir la misiva.

“En los últimos días, se han vuelto a viralizar algunos fragmentos de programas de streaming en los que he participado, especialmente uno en que, en tono festivo, soy inusualmente burlesco y descalificador”, escribió.

Aclaró que “tuve la oportunidad hace varios meses de ofrecer mis excusas a Franco y tiempo después hice lo propio con Zandra Parisi. De hecho, durante estos meses de campaña en que nos hemos topado constantemente en debates y otros espacios, hemos compartido siempre con respeto y trato ameno”, dijo.

Respecto a su salida y la decisión de Jara, Quiroga aseguró que "el ruido mediático que esta situación ha provocado, distrae las tareas que deben estar 100% abocadas a los desafíos de la segunda vuelta”.

“Por ello solo puedo coincidir con tu decisión de reestructurar el equipo para las últimas tres semanas de campaña y, por tanto, dejar el espacio en que he estado aportando en la elección primaria y la primera vuelta”, complementó.

En el cierre, insistió en que “seguiré, como es obvio, involucrado intensamente en la campaña, al igual que miles de chilenos y chilenas desde los espacios en que se pueda aportar”, finalizó Darío Quiroga.

