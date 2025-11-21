;

Es figura en Coquimbo, termina contrato a fin de año y aún no define su futuro: “Es rara la situación...”

“Me encantaría quedarme, creo que es una gran institución, pero tenemos que pensar de la misma forma”, declaró el volante Sebastián Galani.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

Los festejos en Coquimbo Unido continúan tras la obtención del título del Campeonato Nacional 2025. Sin embargo, con la temporada a punto de concluir, en el cuadro pirata ya deben enfocarse en la conformación de su plantel de cara a los importantes desafíos del próximo año, entre ellos, la Copa Libertadores.

Una de las figuras más importantes de la histórica campaña del elenco aurinegro ha sido el volante Sebastián Galani, cuyo contrato finaliza en diciembre de este año y aún no acuerda su continuidad en el equipo dirigido por Esteban González.

En medio de las dudas sobre su futuro, el propio mediocampista de 28 años habló al respecto en la previa del Clásico de la Cuarta Región ante Deportes La Serena, a disputarse este sábado en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

“Sí, termino contrato, son varios los jugadores que terminan contrato, eso se va a ver después. Es rara la situación de lograr el título cuatro fechas antes, pero le da más tiempo a ellos (la dirigencia) y más tranquilidad a nosotros también", declaró Galani a los medios locales.

En esa línea, el ex U de Chile y Universidad Católica reconoció que su intención en seguir en Coquimbo Unido. “Hay pequeñas conversaciones, hay que ver qué piensan ellos, la ideología que tienen”, afirmó.

“Obviamente me encantaría quedarme porque soy de acá, más cómodo no puedo estar, creo que es una gran institución, pero tenemos que pensar de la misma forma. No solo económicamente, sino en un proyecto, porque uno no se puede quedar sin ver lo de atrás", sentenció.

