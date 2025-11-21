Suena como refuerzo de Colo Colo en cada mercado y ahora quedó libre: “Gracias por todos los recuerdos”

Se acerca el final de la temporada 2025 y varios futbolistas chilenos comienzan a definir su futuro en el extranjero. Uno de ellos es Diego Rubio, quien finalizó su contrato con el Austin FC de la MLS y quedó como agente libre de cara al 2026.

Si bien el delantero de 32 años tenía una opción de extender su contrato por todo el próximo año, finalmente no seguirá en el cuadro estadounidense y se verá obligado a buscar un nuevo destino.

Así lo confirmó el propio futbolista a través de sus redes sociales, donde publicó un sentido mensaje para despedirse del club. “Gracias por darnos la bienvenida a mi familia y a mí con los brazos abiertos desde el primer minuto”, escribió Diego Rubio en su cuenta de Instagram.

“Fue un sueño jugar en el estadio Q2. Gracias por todos los recuerdos, nos encanta todo lo de esta ciudad. Gracias al club y a la gente que trabaja en él por dejarme jugar aquí. Nos vemos pronto, seguro. Siempre agradecido por todo“, agregó.

De esta manera, el atacante nacional deberá encontrar un nuevo club y, tal como ha ocurrido en los últimos mercados de pases, es muy probable que su nombre vuelva a estar en la órbita de Colo Colo.

Cabe recordar que los albos están en la búsqueda de un nuevo centrodelantero que pueda competir el puesto con Javier Correa, considerando que Salomón Rodríguez pretende dejar el club con miras a la próxima temporada.