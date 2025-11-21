;

Golpe al plan Milei: bancos de Estados Unidos frenan megacrédito y ahora ofrecen solo un cuarto del monto

The Wall Street Journal reveló que la banca ya no está dispuesta a asumir riesgos.

Nelson Quiroz

Golpe al plan Milei: bancos de Estados Unidos frenan megacrédito y ahora ofrecen solo un cuarto del monto

Golpe al plan Milei: bancos de Estados Unidos frenan megacrédito y ahora ofrecen solo un cuarto del monto / Tomas Cuesta

La expectativa de un amplio paquete de apoyo estadounidense a la economía argentina comenzó a desdibujarse. Aunque Washington había impulsado un plan que combinaba un swap de divisas por US$20 mil millones y una línea de crédito privada del mismo monto, la banca estadounidense ya no estaría dispuesta a respaldar esa segunda parte en los términos anunciados.

Según The Wall Street Journal, las entidades involucradas —JPMorgan Chase, Bank of America y Citigroup— ahora solo estarían dispuestas a evaluar un préstamo por alrededor de US$5 mil millones, es decir, apenas una cuarta parte de lo previsto inicialmente.

La operación se realizaría bajo la figura de un repo de corto plazo, mediante el cual Argentina entregaría activos financieros a cambio de liquidez en dólares.

Fuentes citadas por el diario plantean que el objetivo principal de este financiamiento reducido sería permitir al gobierno de Milei cubrir un vencimiento de deuda de unos US$4 mil millones en enero.

Luego, Argentina debería volver a los mercados internacionales para emitir bonos y cancelar la operación. Sin embargo, los bancos temen quedar expuestos si las condiciones de mercado empeoran y el país no logra obtener los fondos necesarios para pagarles.

El retroceso de la banca privada se explica, según el WSJ, por la falta de certezas sobre las garantías que podían utilizar para cubrirse ante un posible incumplimiento argentino. Sin claridad del Departamento del Tesoro, el interés por el megacrédito se fue enfriando con el paso de las semanas.

El swap respaldado directamente por el Tesoro estadounidense sí estaría en marcha, aunque no se conoce cuántos recursos ha utilizado ya Buenos Aires. Datos del Banco Central muestran un aumento de US$2.500 millones en operaciones cambiarias de corto plazo entre septiembre y octubre. Además, EE.UU. transfirió cerca de US$900 millones en Derechos Especiales de Giro del FMI.

Mientras la administración de Donald Trump defiende el apoyo como una medida beneficiosa para ambas naciones, críticos en EE.UU. cuestionan la falta de transparencia del acuerdo. En Argentina, en tanto, el respaldo norteamericano fue interpretado como un factor que fortaleció políticamente a Milei tras las últimas elecciones legislativas.

