Frustra millonaria transacción de cigarrillos de contrabando en Pudahuel: hubo disparos y cuatro detenidos

La PDI sorprendió a un grupo en plena transacción en el sector industrial, hubo intentos de fuga, además del decomiso de cigarrillos avaluados en más de $1.500 millones.

Cristóbal Álvarez

Richard Jiménez

Frustra millonaria transacción de cigarrillos de contrabando en Pudahuel: hubo disparos y cuatro detenidos

Frustra millonaria transacción de cigarrillos de contrabando en Pudahuel: hubo disparos y cuatro detenidos

Durante la noche de este jueves, detectives de la PDI sorprendieron a un grupo de personas en plena transacción de cigarrillos de contrabando en el sector industrial de la comuna de Pudahuel.

Según información policial, el procedimiento se inició cerca de las 21:30 horas, cuando funcionarios detectaron el movimiento de varios vehículos en una bodega utilizada para almacenar las especies.

Además, testigos señalaron que, al ser descubiertos, algunos involucrados intentaron huir e incluso habrían tratado de atropellar a los detectives.

En medio de la maniobra de escape se escucharon disparos. Parte del grupo logró ser reducido en el lugar y se incautaron vehículos asociados al ilícito. La PDI confirmó que cuatro personas fueron detenidas durante el operativo.

El cargamento incautado fue avaluado preliminarmente en más de $1.500 millones y corresponde a cigarrillos de contrabando almacenados en la bodega fiscalizada. La policía continúa realizando diligencias para determinar el origen del cargamento y la posible participación de otras personas en la operación.

