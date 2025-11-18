“The Legend of Zelda”: mira las primeras imágenes de Link y Zelda para la nueva película live-action

Tras una larga espera, finalmente se publicaron las primeras imágenes de The Legend of Zelda, la película en formato live-action que adaptará el clásico de Nintendo para la gran pantalla.

Mientras la producción sigue en desarrollo con su estreno agendado para mayo de 2027, tenemos el primer vistazo de Link y Zelda, los protagonistas de esta historia.

Los actores Bo Bragason y Benjamin Evan Ainsworth aparecen en un entorno natural, con la princesa equipada con su clásico arco y al aventurero caballero con su tradicional túnica verde, además de las distintivas orejas hylianas.

Shigeru Miyamoto, productor del filme y creador de la franquicia, expresó en redes sociales que “el rodaje está en marcha en un entorno natural exuberante” y mostró gran confianza en los intérpretes seleccionados para estos roles clave.

Hay que recordar que la dirección está a cargo de Wes Ball, conocido por dirigir títulos como El planeta de los simios: Nuevo reino y Maze Runner: correr o morir, proponiendo una apuesta interesante.

El cineasta ha manifestado entusiasmo por transportar el mundo de Hyrule a una adaptación en imagen real, con una fuerte intención de fidelidad al universo del videojuego.

Con esta revelación, queda claro que Sony y Nintendo apuestan por una adaptación que respete la estética y el espíritu de la saga, preparando a los fans para una experiencia épica y memorable en el cine.

Aún quedan detalles por conocerse, como el enfoque narrativo completo y el diseño total del mundo y personajes, pero estas primeras imágenes marcan un hito importante en el desarrollo de la película.