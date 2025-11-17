¿Quién se quedará con el GOTY este año? Estos son los nominados en The Game Awards 2025

No hay ninguna duda que el mundo de los videojuegos se ganó un lugar especial dentro de la industria del entretenimiento, con millones de fanáticos que consumen sus productos en diferentes formatos y plataformas.

Hoy, en la recta final del año, nos adentramos en una época festiva, de balances y premiaciones, donde la comunidad gamer celebra con los Game Awards 2025.

Bajo este contexto, durante las últimas horas se dieron a conocer los nominados en las diferentes categorías, donde todos los ojos están puestos en el Game of the Year (GOTY).

Como era de esperarse, aparecen los principales candidatos como Expedition 33 y Hollow Knight: Silksong. Pero también hay ausencias llamativas como la de Ghost of Yotei, que significa, por primera vez en 10 años, la exclusión de PlayStation en Juego del Año.

A continuación, revisa las principales nominaciones en los The Game Awards 2025:

Juego del Año (GOTY) :

Hades II

Donkey Kong Bananza

Hollow Knight: Silksong

Clair Obscur: Expedition 33

Kingdom Come: Deliverance II

Death Stranding 2: On The Beach

Mejor Juego de Acción :

Shinobi: Art of Vengeance

Doom: The Dark Ages

Ninja Gaiden 4

Battlefield 6

Hades II

Mejor juego de Acción/Aventura :

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage

Mortal Kombat: Legacy Kollection

Capcom Fighting Collection 2

Fatal Fury: City of the Wolves

2XKO

Mejor Juego Independiente :

Clair Obscur: Expedition 33

Hollow Knight: Silksong

Blue Prince

Ball x Pit

Absolum

Hades II

Mejor Juego de Rol :

Avowed

The Outer Worlds 2

Monster Hunter Wilds

Clair Obscur: Expedition 33

Kingdom Come: Deliverance II

Mejor Dirección :

Hades II

Split Fiction

Ghost of Yōtei

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On The Beach

Mejor Narrativa :

Silent Hill f

Ghost of Yōtei

Clair Obscur: Expedition 33

Kingdom Come: Deliverance II

Death Stranding 2: On The Beach

Puedes revisar cada uno de los nominados en todas las categorías AQUÍ.