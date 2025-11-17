;

¿Quién se quedará con el GOTY este año? Estos son los nominados en The Game Awards 2025

“Expedition 33″ y “Hollow Knight: Silksong” destacan en la lucha por ser el Juego del Año.

José Campillay

No hay ninguna duda que el mundo de los videojuegos se ganó un lugar especial dentro de la industria del entretenimiento, con millones de fanáticos que consumen sus productos en diferentes formatos y plataformas.

Hoy, en la recta final del año, nos adentramos en una época festiva, de balances y premiaciones, donde la comunidad gamer celebra con los Game Awards 2025.

Bajo este contexto, durante las últimas horas se dieron a conocer los nominados en las diferentes categorías, donde todos los ojos están puestos en el Game of the Year (GOTY).

Como era de esperarse, aparecen los principales candidatos como Expedition 33 y Hollow Knight: Silksong. Pero también hay ausencias llamativas como la de Ghost of Yotei, que significa, por primera vez en 10 años, la exclusión de PlayStation en Juego del Año.

A continuación, revisa las principales nominaciones en los The Game Awards 2025:

Juego del Año (GOTY):

  • Hades II
  • Donkey Kong Bananza
  • Hollow Knight: Silksong
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Kingdom Come: Deliverance II
  • Death Stranding 2: On The Beach

Mejor Juego de Acción:

  • Shinobi: Art of Vengeance
  • Doom: The Dark Ages
  • Ninja Gaiden 4
  • Battlefield 6
  • Hades II

Mejor juego de Acción/Aventura:

  • Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage
  • Mortal Kombat: Legacy Kollection
  • Capcom Fighting Collection 2
  • Fatal Fury: City of the Wolves
  • 2XKO

Mejor Juego Independiente:

  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Hollow Knight: Silksong
  • Blue Prince
  • Ball x Pit
  • Absolum
  • Hades II

Mejor Juego de Rol:

  • Avowed
  • The Outer Worlds 2
  • Monster Hunter Wilds
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Kingdom Come: Deliverance II

Mejor Dirección:

  • Hades II
  • Split Fiction
  • Ghost of Yōtei
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2: On The Beach

Mejor Narrativa:

  • Silent Hill f
  • Ghost of Yōtei
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Kingdom Come: Deliverance II
  • Death Stranding 2: On The Beach

Puedes revisar cada uno de los nominados en todas las categorías AQUÍ.

