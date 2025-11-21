Tragedia en cámara: avión de combate se estrella en vuelo de exhibición y el piloto muere

El piloto del caza indio HAL Tejas que se estrelló este viernes durante una exhibición en el Salón Aeronáutico de Dubái falleció, según fuentes oficiales.

El avión de combate se estrelló alrededor de las 14:10 hora local, mientras realizaba un vuelo de exhibición.

La Fuerza Aérea India dijo en un comunicado que “lamenta profundamente la pérdida de la vida del piloto y se solidariza con la familia en duelo en este momento de dolor”.La creación de un grupo de investigación para determinar la causa del accidente fue autorizada.