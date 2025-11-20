;

Senado aprueba incorporar test de drogas anual para alcaldes en Ley de Seguridad Municipal

La Cámara Alta visó la propuesta que fija controles obligatorios y sanciones por resultados positivos sin justificación médica.

Martín Neut

SENADO

SENADO / Pablo Ovalle Isasmendi

El Senado avanzó este jueves en la discusión de la Ley de Seguridad Municipal, aunque dejó para la próxima semana la votación de 14 artículos pendientes.

En medio del debate, la Cámara Alta aprobó incorporar una indicación presentada por la senadora Yasna Provoste (DC), que busca obligar a todos los alcaldes del país a someterse anualmente a un test de drogas.

Provoste defendió su propuesta señalando que la exigencia actual solo recae sobre los funcionarios municipales, por lo que —a su juicio— resulta insuficiente. “Nos quedamos cortos solo al exigir el test de droga a los funcionarios municipales”, afirmó, recordando que son los propios jefes comunales quienes los contratan.

“No podemos tener alcaldes consumidores”

El texto establece además que un resultado positivo sin justificación médica podrá ser causal de cesación en el cargo.

La idea fue respaldada por el senador y presidente de RN, Rodrigo Galilea, quien destacó la necesidad de elevar los estándares de probidad en los municipios. “No podemos tener alcaldes consumidores de drogas simplemente porque va a estar con las manos atadas a la hora de perseguir el tráfico”, señaló.

Añadió que la presencia del crimen organizado “puede efectivamente llegar a los municipios”, por lo que considera indispensable exigir controles a cualquier autoridad local. La votación del resto del proyecto se retomará la próxima semana, en paralelo al avance de la Ley de Presupuesto.

