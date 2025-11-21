Es el futbolista chileno mejor pagado del mundo en la actualidad y va por más: firmará millonaria renovación

Guillermo Maripán atraviesa un gran presente en Torino. Desde su arribo en agosto de 2024, el defensa chileno se ha convertido en una de las figuras del cuadro de la Serie A y ahora está cerca de firmar una millonaria renovación de contrato.

Si bien la extensión del vínculo del central de 31 años está asegurada debido a una cláusula de renovación automática, la dirigencia del elenco italiano busca llegar a un acuerdo para prolongar su estadía por al menos dos temporadas más.

Según informó Tuttosport, Torino extenderá el contrato de Maripán hasta el 2027, operación que también contemplará un importante aumento salarial para el seleccionado de La Roja.

De acuerdo al mismo medio, el formado en la UC tiene un salario anual cercano a los 3,7 millones de dólares, pero con su renovación llegaría a los US$4,4 millones por temporada (alrededor de 311 millones de pesos al mes).

Esta cifra confirma a Guillermo Maripán como el jugador chileno mejor pagado del mundo en la actualidad. El zaguero supera a Paulo Díaz, quien gana cerca de US$3 millones en River Plate, y a Erick Pulgar, quien recibe US$2,7 millones en Flamengo.