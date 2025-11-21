;

Es el futbolista chileno mejor pagado del mundo en la actualidad y va por más: firmará millonaria renovación

El defensa chileno, Guillermo Maripán, tendría todo acodado para extender su contrato en Torino.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

Guillermo Maripán atraviesa un gran presente en Torino. Desde su arribo en agosto de 2024, el defensa chileno se ha convertido en una de las figuras del cuadro de la Serie A y ahora está cerca de firmar una millonaria renovación de contrato.

Si bien la extensión del vínculo del central de 31 años está asegurada debido a una cláusula de renovación automática, la dirigencia del elenco italiano busca llegar a un acuerdo para prolongar su estadía por al menos dos temporadas más.

Revisa también:

ADN

Según informó Tuttosport, Torino extenderá el contrato de Maripán hasta el 2027, operación que también contemplará un importante aumento salarial para el seleccionado de La Roja.

De acuerdo al mismo medio, el formado en la UC tiene un salario anual cercano a los 3,7 millones de dólares, pero con su renovación llegaría a los US$4,4 millones por temporada (alrededor de 311 millones de pesos al mes).

Esta cifra confirma a Guillermo Maripán como el jugador chileno mejor pagado del mundo en la actualidad. El zaguero supera a Paulo Díaz, quien gana cerca de US$3 millones en River Plate, y a Erick Pulgar, quien recibe US$2,7 millones en Flamengo.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad